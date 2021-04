Jeden z nejžádanějších mladých útočníků, píše britský The Guardian o Simovi

Zároveň odhadl jeho aktuální cenu na 25 milionů liber (zhruba 750 milionů korun).

„Ve čtvrtek večer vyběhne Sima na Emirates Stadium jako jeden z nejvíce oceňovaných mladých útočníků. Když si ho Slavia minulý rok brala z Táborska, musel projít srovnávacím zápasem a při svém přesunu do B-týmu se musel naučit plavat, nebo utopit,“ napsal deník.

Britská média zaujal devatenáctiletý Senegalec už po postupu Slavie v Evropské lize přes Leicester City, proti němuž rodák z Dakaru vstřelil při vítězství 2:0 v odvetě jeden gól. Další výborný výkon předvedl i v osmifinále na hřišti Glasgow Rangers.

The Guardian navíc upozornil na jeho komplikované začátky po přestupu z mládežnické akademie Evianu do Česka a fakt, že po příchodu z Francie nemohl kvůli tehdejším pandemickým opatřením a předčasně ukončeným soutěžím nastoupit do ostrých zápasů. Rovněž se zmínil i jeho improvizovaných trénincích na zahradě.

„Mnoho afrických fotbalistů v Evropě uspěje, mnozí ale také selžou a zabřednou do stojatých vod. Simova vynucená pauza u Tábora sice nevěstila nic dobrého, ale jakoby jeho trajektorie byla pečlivě nalinkovaná,“ uvedl deník a ocenil zároveň hráčovu rychlou aklimatizaci v týmu českého mistra i útočné schopnosti na zemi i ve vzduchu.

Vedle dosavadních výkonů v Evropské lize pak Slavia získala zvuk i díky úspěšnému působení svých bývalých hráčů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala v londýnském West Hamu. Tomu aktuálně patří v Premier League čtvrté místo a bojuje o účast v evropských pohárech. Fakt, že by o hráče pražského klubu v čele se Simou měl být zájem, potvrdil i před vzájemným duelem kouč Arsenalu Mikel Arteta.

„Ti, kteří se o Slavii zajímají, jsou tak zvědaví, jako trenér Trpišovský, kam až může Sima vystoupat. Zapadl bez problémů do týmu, který nebyl za 13 měsíců ve své soutěži poražen a zároveň se dokázal i vypracovat v jeden nejzajímavější a nejdynamičtější celek v Evropě,“ dodal The Guardian.