Jsme rozhodnutí, jak vyřešíme defenzivu, řekl slávistický kouč Trpišovský

Slavii před dvojzápasem sezony potkala obranná kalamita. Kvůli zranění z reprezentace a teplotám vypadl Ondřej Kúdela, pozitivní test na covid-19 vyřadil Simona Deliho. David Hovorka je dlouhodobě zraněný a Taras Kačaraba není na pohárové soupisce.

Co s tím? Kdo si ve čtvrtek na Arsenalu stoupne vedle Davida Zimy na stopera? Jan Bořil? Jakub Hromada? Tomáš Holeš? Někdo jiný?

Slávistický kouč jméno neprozradil, ale plán v hlavě má. „Chybí nám v podstatě čtyři stopeři, už jsme ale rozhodnutí, jak to vyřešíme. Máme tři varianty, ze kterých jsme vybírali, rozhodování ovlivnilo i to, abychom měli nějaké možnosti, jak reagovat do průběhu zápasu,“ řekl Trpišovský.

Vybavíte si, jestli jste v kariéře zažil podobné trable se absencemi?

Samozřejmě je hodně specifické, že vám chybí čtyři stopeři a navíc nevíte, jestli budete mít k dispozici brankářskou jedničku (více zde). Na téhle úrovni se mi to určitě nestalo, ale někdy v mládeži nebo dorostu nás bylo sotva jedenáct a musel jsem se stavu nějak poskládat. Je to komplikace, stojíme proti obrovské kvalitě, Arsenal bude trestat každou chybu, zaváhání.

Složitá situace.

Ale máme široký kádr, hráči rotují v určitých pozicích, náš styl je takový, že jsou schopní na jiných postech zaskočit. Nebude lehké, že stoperem bude hráč, co tam obvykle nehraje, ale musíme se k tomu postavit čelem. Je dobré, že to aspoň víme s předstihem, to nám pomáhá v nácviku, v práci s videem.

Dodávají vám vaše pohárové zkušenosti sebedůvěru? Cítíte, že se s Arsenalem dá hrát?

Zkušenosti jsou vždy bonus. Na druhou stranu je to zápas, při kterém je každý tým v nějaké situaci, rozhoduje momentální forma, absence a složení kádru. Byli jsme v nějaké situaci před reprezentační přestávkou, teď jsme v jiné. Forma, složení kádru, pohoda se mění. Bude to o kvalitě obou mužstev přímo na hřišti. Je samozřejmě dobré, že hráči, co tu jsou první sezonu, si Evropu už osahali a jsou na ni zvyklí.

Arsenalu dělal naposledy v lize trable presink Liverpoolu. Hodláte také vysoko napadat?

Máme svůj styl, z kterého nechceme ustupovat. Není vhodné měnit, co je vám vlastní, když stojíte proti kvalitě, kterou má Arsenal. Ale musíme ho respektovat. Má skvělé hráče v ofenzivě i defenzivě a brankáře, který je na tom technicky dobře. Je tu skvostný stav hrací plochy, o to těžší bude soupeře napadat, my se o to ale budeme snažit, je to věc, která nás zdobí.

Arsenal dal nejvíc branek v Evropské lize, zároveň mívá potíže udržet nulu. Vy jste také ofenzivní tým, ale máte potíže s obránci. Očekáváte gólový zápas?

Indicie směřují k tomu, že by mělo padat hodně gólů. Když to mám srovnat s Rangers, kteří hráli hodně defenzivně, Arsenal je věrný ve své dlouholeté tradici a hraje hodně ofenzivně. Ale myslím, že jsme také v Evropě ukázali, že jsme nebezpeční.

Jste v jiné pozici než v předchozích dvojzápasech, začínáte venku. Bude to rozdíl?

Uvidíme. Když se nám podaří vstřelit gól, bude to příjemné a máme ambici hrát více nahoru, na druhou stranu hrajeme u protivníka, který je doma silný. Na jaře jsme byli úspěšní tím, že jsme zvládli venkovní odvety a musíme proto k zápasu přistoupit stejně, jako když se jedná o odvetu venku. Uvidíme, co nám soupeř dovolí.

Ještě dotaz na poslední aktualitu. Uspěli jste s odvoláním a do derby bude moci zasáhnout Abdallah Sima. Co na to říkáte?

Je to pozitivní zpráva, jsem jen rád, že za takový zákrok nestojí hráč dva zápasy. Je to rozhodnutí pro fotbal, nám to samozřejmě pomáhá i sportovně. Byl to zákrok na hraně a dva zápasy za to by byl moc přísný trest. Stop na jedno utkání je adekvátní.