Kouč Arsenalu vyzdvihl Slavii: Nesmírně odvážný tým, fotbalový trh ho sleduje

Co řekl Willian Souboje se Slavií si brazilský záložník vyzkoušel už před dvěma lety v dresu Chelsea. Tehdy odehrál ve stejné fázi Evropské ligy celé utkání v Praze a do londýnské odvety zasáhl jako střídající hráč. „Víme, že je před námi velký zápas. A hodně těžký. Soupeř má dobrý tým, který hraje velice agresivně, na což musíme být nachystaní. Věřím, že domácí zápas zvládneme a do Prahy si pojedeme pro postup," řekl už coby fotbalista Arsenalu.