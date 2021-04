Provod: Chceme postoupit, ale kdyby se to povedlo, bylo by to z říše snů

Ve čtvrtek ve 21 hodin českého času vyběhne se svými spoluhráči na trávník překrásného Emirates Stadium, domova proslulého Arsenalu.

Slavného klubu, velkého jména, ale také celku, který na úspěchy spíš vzpomíná. Momentálně je v lize až desátý, fazona kolísá, ale v Evropské lize umí.

„Aktuální formu asi nemá takovou, jako měl Leicester, ale pořád je to neuvěřitelný tým se skvělými hráči. Rozhodne forma nás všech přímo v utkání,“ uvedl Provod na tiskové konferenci.



Je pro vás postup přes Arsenal snem, nebo cílem?

Myslím, že trochu od obojího. Stanovili jsme si cíl, že určitě postoupit chceme, ale kdyby se to povedlo, bylo by to z říše snů.

O Tomáši Součkovi, který Slavii přišel přivítat na letiště: „Bylo to skvělé, milé gesto. Přijel se na nás podívat, podpořit nás, super setkání. Ukázal, že je srdcem pořád kapitán Slavie,“ líčil Provod.

Co můžete prozradit o přípravně na zápas? Je v něčem podobná třeba tomu, když jste v prvním kole play off čelili Leicesteru?

Hodně se to podobá. Když máme Evropskou ligu, připravujeme se na soupeře malinko důkladněji než v domácí soutěži. Máme víc videa a taktických mítinků. Ale jinak je to stejné. Jsme na to zvyklí, máme rituály, které musíme dodržet. Nic extrémně zvláštního na tom není.

Jak jste na tom fyzicky? Trenér Jindřich Trpišovský po duelu s Brnem mluvil o tom, že jste se z reprezentace vrátili dobití. Dokážete ze sebe proti Arsenalu vyždímat ještě víc?

Určitě. Tyhle zápasy jsou svátky, rádi je hrajeme, připravuje se na ně mnohem líp. Samozřejmě o něco líp než třeba na Brno. Ale jsme fotbalisti a jsme placení za to, abychom podávali adekvátní výkony ve všech utkáních. Jsem přesvědčený, že sílu máme a ukážeme ji na hřišti.

V téhle sezoně jste se Slavií nebo reprezentací čelili hvězdám jako je Vardy, Lukaku či Bale. Kdo z Arsenalu je největší hrozbou?

Myslím, že hrozeb mají hodně. Bude to podobné jako s Leicesterem, kde byla útočná řada celá exkluzivní. Jako teď: Lacazette, Aubameyang, Saka... Je náročné vybrat jen jednoho. Bude důležité hrát jako tým a s individualitami, co Arsenal má, si vypomoci společně.

Budete muset učinit změny v defenzivě, bude to mít vliv na váš styl, na taktiku?

No já ty změny určitě dělat nebudu. (úsměv) Ale jasně, musí k nim dojít, nemáme Kudyho, Simona. Ale myslím, že takticky se budeme snažit hrát pořád stejně. Byla by hloupost strategii měnit.

Když Slavia naposledy nastoupila na Arsenalu, skončilo to neslavně. Jakou na to období máte vzpomínku?

Určitě jsme se o tom v kabině bavili, na stadionu jsme přemítali, jak to vypadalo a jak dlouho to vlastně je. Ale tenkrát mi bylo jedenáct a vůbec si ten zápas nepamatuju. Tiskový mluvčí Slavie Michal Býček zareaguje: „To je výhoda.“