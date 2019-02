Týden pravdy pro Slavii s Plzní. Kdo zvládne lépe náročný program?

Čtvrtek, neděle, čtvrtek. Domácí pohárové zápasy, přímý střet ve Štruncových sadech a evropské odvety na hřištích soupeřů. Program Slavie a Plzně je na příštích osm dnů totožný.

„Alespoň ubude spekulací ohledně toho, kdo měl více nebo méně času na odpočinek. Jedinou výhodu mají fanoušci, protože uvidí několik skvělých zápasů během jediného týdne,“ prohlásil kouč Jindřich Trpišovský.



Na první pohled je na startu jara v lepší pohodě Slavia. Byť se na góly v úvodním ostrém utkání roku proti Teplicím načekala, zvítězila 2:0 a domácí ligu už vede o šest bodů. Druhá Plzeň totiž po zimní přestávce jen remizovala 1:1 v Mladé Boleslavi.



„Odehráli jsme průměrné utkání, v evropských pohárech musíme předvést nadprůměrný výkon, abychom mohli pomýšlet na úspěch,“ uvedl Pavel Vrba, trenér Plzně, den před duelem proti Záhřebu.



„I my budeme chtít v domácím prostředí Genk porazit a vytvořit si dobrou výchozí pozici do odvety,“ řekl Trpišovský.

Nepřekvapí, že z ani jednoho trenéra nevymámíte, který zápas je pro něj důležitější.

„Ve čtvrtek vyrukujeme s tím nejsilnějším, co bude potřeba k tomu, abychom utkání zvládli. Až potom sečteme šrámy a začneme přemýšlet o Plzni,“ odpověděl slávistický kouč.

Výrazné změny nelze očekávat ani v plzeňské pohárové sestavě trenéra Vrby: „Hráči Viktorky se dokážou v důležitých zápasech ještě víc semknout.“

Zvlášť pod jeho vedením to (téměř) vždy platilo. Klíčové duely na domácí i evropské scéně Plzeň v minulosti často dokázala urvat, v klíčových momentech její hráči povstali.



Když před rokem v Evropské lize postoupili do osmifinále, nečekaně zdramatizovali dvojzápas s favorizovaným Sportingem Lisabon a podlehli mu až v domácím prodloužení. Dokážou v neděli zdramatizovat i boj o český titul?

Slavií mají co vracet, na podzim v Edenu vybouchli 0:4 a pokud prohrají i o víkendu, na ligové čelo by ztráceli už devět bodů.



„Nemyslím si, že ten zápas bude rozhodující. Pořád po něm bude do konce sezony zbývat dalších devět kol plus nadstavba, od které nikdo z nás neví, co čekat. O titulu bych nemluvil,“ myslí si slávistický obránce Vladimír Coufal.