Trpišovský: Základní cíl jsme splnili, proti Genku můžeme hrát uvolněně

Slavia versus Genk, výkop ve čtvrtek v 18.55. Nejlepší i nejgólovější týmy české, respektive belgické ligy proti sobě.

„Že jsou obě mužstva ofenzivně laděná, vyplývá z jejich postavení v lize, ale v Evropě jsou všechny zápasy poněkud svázanější. Řekl bych, že se to utkání bude blížit tomu, které jsme doma odehráli s Kodaní.“

To skončilo bez gólů. Očekáváte další taktickou bitvu s minimem šancí?

Nechtěl bych úplně Genk s Kodaní srovnávat, ale opatrnější to bude určitě. Jde o zápas play off, ve kterém je důležitý každý gól. Oba týmy budou chtít hrát dopředu, ale také se budou snažit vyvarovat chyb, kterých by mohl soupeř využít. Rozhodne produktivita.

S jakým výsledkem byste byl před odvetou v Belgii spokojený?

Neskromně řeknu, že bych byl spokojený s jakýmkoli vítězstvím. Nejlépe bez inkasované branky, abychom měli co nejlepší pozici do odvety. My jsme náš hlavní cíl v Evropě, kterým pro byl postup ze skupiny, splnili a teď se před námi otevírá jen další velká možnost.

Jak těžkou zkouškou pro vás nadcházející tři zápasy, včetně víkendového ligového boje v Plzni, budou?

Ve Slavii je náročné každé utkání, protože tady jsou velké nároky od vedení i fanoušků. Pochopitelně, že souběh tak velkých zápasů v jediném týdnu bude náročná porce, ale už během podzimu jsme si podobnými obdobími prošli: dvojzápas s Kyjevem a liga s Jabloncem, nebo závěr podzimu o postup s Petrohradem a nato opět Jablonec. Dokonce si myslím, že na tým byl v průběhu podzimu kolikrát mnohem větší tlak než nyní.

Opravdu?

Ano, protože základní cíl už je teď za námi. Samozřejmě, že bychom strašně moc rádi postoupili dál, ale nebude to jako v domácím zápase proti Petrohradu, který jsme potřebovali zvládnout za každou cenu. Bude to uvolněnější.

Chystáte změny v sestavě?

Vyrukujeme s tím nejsilnějším, co bude potřeba k tomu, abychom utkání zvládli - ať už vzhledem k typologii utkání či aktuální formě hráčů. K dispozici máme stejný kádr jako před utkáním s Teplicemi. Drobné zdravotní problémy mají pouze Sýkora s Mešanovičem.

Na koho jste vlastně tým nejvíc připravovali? Byl to střelec Samatta, autor osmadvaceti gólů v aktuální sezoně?

On je pochopitelně nejproduktivnější, typický zakončovatel, nebezpečný a atletický fotbalista, jenž se příliš nezapojuje do kombinace, ale spíš číhá na ofsajd lajně a je schopný dát gól z každé pozice. Pravá, levá, hlava, je mu to jedno. Tipuju, že po sezoně z Genku odejde, protože už teď je o něj velký zájem.

A ostatní hráči?

Udělali na mě velký dojem jako tým. Pozuelo, Trossard, Malinovskij jsou všichni skvěle vybavení hráči, kteří dokážou vytvářet šance právě pro Samattu, který pak sklízí plody celého týmu. Není náhoda, že v celé sezoně prohráli jen dva zápasy v lize a jediný v Evropě.