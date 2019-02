Na tým jsem už teď pyšný, tvrdí kapitán záhřebských fotbalistů Ademi

„Ten zápas si bohužel vůbec nevybavuji,“ reagoval Arijan Ademi na dotaz při tiskové konferenci. „Ale i tak máme o plzeňském klubu dostatek informací. Čeká nás velmi kvalitní soupeř,“ doplnil 27letý makedonský reprezentant a kapitán chorvatského šampiona.

Čerpali jste i ze zápasů Viktorie Plzeň v Lize mistrů?

Ano, viděli jsme jejich poslední zápas s AS Řím, který jsme si rozebrali. Musím říct, že se nám hra Plzně moc líbila. Potvrdili svoje kvality.

Co vám to ukázalo?

Že nás tady nečeká jednoduchý úkol, Viktoria má velmi kompaktní tým. Nebudeme to mít lehké, ale pokusíme se realizovat svůj plán a dosáhnout dalšího mezinárodního úspěchu.

Vy jste si s Dinamem zažil dobré i zlé, teď stojíte před historickým okamžikem. Po téměř padesáti letech budete hrát v Evropě i na jaře? Jaké jsou to pocity?

Jsem pyšný, že jsem součástí tohoto týmu. Netrpělivě čekáme na zápas v Plzni, k němuž vzhlížíme s nadějí. Doufáme, že se nám podaří navázat na vydařené podzimní vystoupení ve skupině Evropské ligy.