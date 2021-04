Exemplární trest pro Kúdelu, kvůli rasismu si nezahraje deset zápasů

Není jasné, na základě čeho přesně vyšetřovatelé UEFA ke svému rozhodnutí dospěli. Kúdela se přiznal k nesportovnímu chování, k hrubé urážce soupeře, ovšem rasismus od začátku důrazně odmítal. Brala disciplinárka jako důkaz výpovědi Kamarových spoluhráčů?

Jeden z nich, Bongani Zungu, údajně Kúdelovu rasistickou urážku slyšel, což měl sdělit i vyšetřujícímu inspektorovi.

Oficiální vyjádření je ovšem strohé: „UEFA potrestala hráče Slavie, pana Ondřeje Kúdelu, trestem na deset zápasů v soutěžích UEFA včetně reprezentačních za jeho rasistické chování.“

Znamená to, že Kúdela přijde i o mistrovství Evropy, které se hraje v létě, a pravděpodobně i o velkou část příští pohárové sezony se Slavií.

Aby byl pro příští pohárový ročník „čistý“, musela by Slavia postoupit do finále Evropské ligy a národní mužstvo na Euru pak minimálně do semifinále.

Klub ani hráč se k verdiktu zatím nevyjádřili.

UEFA potrestala Kúdelu podle paragrafu 14 disciplinárního řádu, který se zabývá urážkami rasy, barvy pleti, víry, etnického původu, pohlaví či sexuální orientace a distanc na deset utkání je v těchto případech nejnižší možný.

Kúdela přitom od začátku odmítal, že by soupeři řekl cokoli rasistického. V závěru utkání přiběhl ke Kamarovi a se zakrytými ústy mu podle svých slov řekl: „You are f.....g guy.“

Ondřej Kúdela ze Slavie a Glen Kamara z Glasgow Rangers v ostré strkanici.

Kamara, který po utkání v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, tvrdí, že slyšel cosi o „z.....é opici“.

Kamara mi dal pěstí před zraky trenérů, líčí Kúdela. Bál se o Kolářův život exkluzivní rozhovor den po utkání s Rangers

A pro jeho verzi evidentně našla důkazy i UEFA. Jinak by nemohla vynést takový verdikt.

Během středy disciplinárka zároveň potrestala na čtyři zápasy i útočníka Kemara Roofa za brutální faul na slávistického brankáře Ondřeje Koláře ze stejného utkání. Rangers zároveň dostali pokutu devět tisíc eur, v přepočtu 234 000 korun, za nevhodné chování týmu.

Trest pro Roofa se vztahuje na zápasy UEFA čili evropské poháry. Anglický útočník s jamajskými kořeny zranil Koláře ve druhém poločase odvety osmifinále Evropské ligy.

Hnal se za nakopnutým míčem, odehrál ho, ale vzápětí vybíhajícího slávistického brankáře zasáhl podrážkou surově do obličeje. Dostal červenou kartu.

O několik dnů později střet označil za nezaviněný. „Byla to strašná nehoda,“ řekl v podcastu Super 6.

Podle Koláře, který měl po zákroku soupeře zlomeninu v obličeji a do konce kariéry bude chytat v ochranné helmě, se však ostrému střetu mohl vyhnout: „Kdo někdy kopal do míče, ví, že noha se vždycky dá stáhnout. Zklamalo mě, že se Roofe neomluvil ani přes média.“

Vzhledem k možným následkům a nebezpečnosti zákroku je to pro útočníka Rangers ještě přijatelný trest. Byl to nebezpečný útok přímo na hlavu.

„Jako z bojových sportů, jenže tam nemají na noze kopačky a nejsou rozběhnutí v plné rychlosti,“ nechápal slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Nic horšího jsem na fotbalovém hřišti na vlastní oči neviděl, a že jsem toho viděl hodně. Všichni víme, že to mohlo dopadnout mnohem hůř,“ děsil se kouč.

Roofe bude svému týmu v létě chybět v předkolech evropských pohárů. V případě postupu do hlavní fáze už ale normálně může hrát.



To incident mezi Kúdelou a Kamarou má pro českého fotbalistu a tím pádem i pro celou Slavii mnohem závažnější následky.