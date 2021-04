Kúdela neměl k soupeři přistoupit, omlouvám se, řekl slávistický šéf Tvrdík

Odvolat se proti verdiktu Slavia nemůže, není účastníkem řízení. Kúdela odvolání se svým právním zástupcem zvažují.

Čtyřiatřicetiletý reprezentační stoper nesmí hrát v nadcházejících devíti zápasech evropských pohárů, zastavení činnosti se vztahuje i na červnové mistrovství Evropy.

Jeden zápas si už odpykal, když byl dočasně suspendován pro úvodní čtvrtfinálový duel Evropské ligy na Arsenalu minulý týden.

Disciplinární, kontrolní a etická komise UEFA trestala podle oficiálního vyjádření za rasistickou urážku soupeře Glena Kamary v utkání se skotskými Rangers v osmifinálové odvetě Evropské ligy v polovině března. Český hráč ji však i nadále odmítá. Přiznal jen vulgární nadávku.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík

„Ondřej Kúdela v žádném případě neměl přistoupit k hráči soupeře. Lituji toho a omlouvám se Glenu Kamarovi za situaci, která zjevně způsobila utrpení jemu a jeho spoluhráčům i všem spojeným s Rangers a Slavií. Podnikám pozitivní kroky, aby se taková situace v našem klubu už nikdy neopakovala,“ citoval slávistický web Tvrdíka.

Za následné fyzické napadení Kúdely v útrobách stadionu vyfasoval trest i Kamara, nezahraje si tři zápasy. O jeden víc vyfasoval Kemar Roofe za brutální faul na slávistického brankáře Ondřeje Koláře ze stejného utkání. „Tresty pro naše hráče se nám zdají přísné a už jsme informovali UEFA, že se odvoláme,“ oznámili Rangers.

Slavia se několikrát vůči rasistickému chování vymezila. Například nedávno natočila propagační video, v němž rasismus a diskriminaci odsoudila.

„Chceme se ještě více poučit ze současné situace, navázat spolupráci s některou z významných protirasistických organizací a pozvat ji ke spolupráci s klubem formou školení a ještě komplexnějšího nastavení současných vnitřních politik,“ prohlásil Tvrdík.

„Je to pro nás příležitost k organizaci širšího dialogu, který by měl vést k porozumění mezi lidmi v Česku i ve Velké Británii, a to ve prospěch všech hráčů, fanoušků a občanů.“