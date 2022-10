ONLINE: Druhá výzva v Lize mistryň. Slávistky bojují s Wolfsburgem

V úvodním kole skupinové fáze Ligy mistryň slávistky před týdnem prohrály 0:1 na hřišti AS Řím, naopak Wolfsburg porazil rakouský St. Pölten 4:0.

Na zápas s prvním týmem bundesligy se Slavia naladila ligovou výhrou 10:0 proti Dukle, Wolfsburg zdolal 2:1 Bayern Mnichov.

Slavia - Wolfsburg podrobná online reportáž od 21 hodin

Slávistky se s Wolfsburgem střetly už v březnu 2018 ve čtvrtfinále Ligy mistryň. Vypadly po porážce 0:5 venku a remíze 1:1 doma.

Liga mistryň vloni doznala změn a přestala se hrát pouze vyřazovacím systémem. Slávistky, které v loňské sezoně získaly mistrovský double, si po úpravě formátu soutěže zahrají skupinu jako první český tým. Před rokem český zástupce v základní fázi chyběl, Wolfsburg tehdy vypadl v semifinále s Barcelonou.

Tým pod vedením kouče Karla Pitáka letos do skupiny postoupil přes islandský Valur. Los mu do čtyřčlenné skupiny přidělil AS Řím, Wolfsburg a rakouský St. Pölten. Do jarního čtvrtfinále Ligy mistryň postoupí první dva celky, finále se uskuteční v červnu v Eindhovenu.

Historicky největším úspěchem českého týmu v Lize mistryň jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále, naposledy v roce 2018. Jednou se mezi osm nejlepších celků v soutěži probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.