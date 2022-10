Prohra se ctí. Slávistky po hrdinném výkonu: Můžeme se rovnat top týmům

Převládá hrdost na výkon, nebo zklamání, že jste neuhrály žádný bod?

Trenér Karel Piták: Určitě hrdost. Musím před holkami smeknout, odehrát takový zápas proti tak těžkému soupeři je obdivuhodné. Stálo to velké množství sil a vydaly se, co to šlo. Škoda, že v prvním poločase žádnou akci nedotáhly do konce, byly nějaké náznaky, měly šance. Druhý poločas spíše bránily, ale musím holky určitě pochválit.

Kapitánka Diana Bartovičová: Také jsem hrdá na to, jak jsme zápas zvládly, minimálně první poločas jsme se Wolfsburgu dokázaly vyrovnat. Akorát mě mrzí, že se nám opět nepodařilo dát branku.

Není absence gólu alarmující?

Piták: Mrzí nás to. Jak v Římě, tak teď měly holky šance, ale nedostaly se do zakončení. V příštích dvou zápasech proti St. Pöltenu musíme uhrát šest bodů.

Kolik fyzických sil vás utkání stálo?

Bartovičová: Hodně. Myslím, že to bude cítit asi i den po zápase.

Máte za sebou dva duely v základní skupině Lize mistryň. Co pozitivního si z nich odnášíte?

Bartovičová: Určitě to, že se můžeme vyrovnat top evropským týmům. Minimálně Římu, kde jsme odehrály vyrovnaný zápas, a z mého pohledu jsme si zasloužily alespoň bod. První poločas s Wolfsburgem byl od nás velmi dobrý, až jsem byla překvapená. Odnášíme si zkušenosti, máme mladý tým, holky se mají pořád kam posouvat.

Jednou z mladých hráček je sedmnáctiletá Denisa Tenkrátová, která naskočila do hry v deváté minutě za zraněnou Martinu Šurnovskou. Jak podle vás zápas zvládla?

Bartovičová: Klobouk dolů před ní, v jak mladém věku dokázala utkání odehrát.

Piták: Já jsem u holek tři měsíce a Denisa jde každým tréninkem a zápasem nahoru. Maká na sobě, o víkendu s Duklou odehrála vynikající zápas, teď to jen potvrdila. Sám jsem překvapený, jak to zvládla. Naskočila v deváté minutě, nebyla tak dobře rozcvičená, takže klobouk dolů.

Jak vážné je zranění záložnice Šurnovské?

Piták: Martina byla na vyšetření, zatím to vypadá na postranní vaz, bude muset ještě absolvovat rezonanci. Bohužel se nám zranila další důležitá hráčka, pomalu mi odpadává víc a víc holek. Začínám se lehce bát, aby měl kdo hrát. Naštěstí hrajeme se St. Pöltenem až za nějaké tři týdny, takže věřím, že se někdo do té doby dá dohromady.

Slávistka Martina Šurnovská prchá ze zajetí dvěma hráčkám Wolfsburgu.

Při zápase vás podržela brankářka Olivie Lukášová, chytila vyložené šance soupeřek.

Piták: Olivie jde neskutečně nahoru, hodně jí pomáhá náš trenér gólmanek Michal Špit. Já bych ji ale moc nechválil, aby nám ji někdo nevzal.

Jaký je to pocit, že se na ni můžete v těžkých chvílích spolehnout?

Bartovičová: Je to obrovská úleva, že za námi je ještě někdo, kdo nás podrží. Oli roste každým zápasem a už teď si myslím, že patří ke světovým gólmankám.

Jak se vám hrálo netradičně v Edenu?

Bartovičová: Bylo to úžasné. Mrzí nás, že jsme tu mohly odehrát jen jeden zápas, protože okolnosti nám nedovolí se sem vrátit. Ale každý zápas v Edenu je pro nás velký fotbalový svátek. Děkujeme fanouškům, kteří nás hlavně v prvním poločase hnali dopředu, dodali nám sílu, a především odvahu ukázat kvalitní fotbal.

Trenér slávistek Karel Piták s kapitánkou Dianou Bartovičovou

Nečekaly soupeřky, že zápas proti vám bude jednodušší? Bylo na nich vidět, že jsou nervózní, když dlouho nepadl další gól.

Bartovičová: Myslím si, že byly trošku frustrované. Takové týmy nemají v lásce hru do těla, moc jim to nevoní. Nedařilo se jim dát rychlý gól, myslely, že to budou mít snazší, že jim nebudeme tolik vzdorovat, minimálně v prvním poločase. Trenér to v průběhu chtěl proměnit, protože tam nějaké věci nefungovaly, takže třeba Poppi (Alexandra Poppová) odcházela ze hřiště asi trochu naštvaná.