Zpěvačka, princezna i milovnice psychopatů. Kdo jsou fotbalistky Slavie?

Jsme v tréninkovém areálu na okraji Prahy, kde mají zázemí fotbalistky Slavie a mládež. „Holky, tak čau,“ loučí se Michal Špit, trenér brankářek, zatímco usedáme kolem masivního dřevěného stolu se sychravým výhledem z okna.

Okolo horkých čajů s citronem se setkává pět slávistek: asistentka trenéra Blanka Pěničková, vedoucí týmu Kamila Brejtrová, kapitánka Diana Bartovičová, brankářka Barbora Sladká a útočnice Tereza Szewieczková.

Tentokrát ale nebude řeč o kličkách a centrech. Zkusíme vám představit hráčky Slavie, úřadující mistryně ligy a účastnice Ligy mistryň, trochu jinak.

„Pracuju ve stavebninách. Od osmi do čtyř. Občas je to náročný, ale fotbal nebudu hrát věčně,“ má jasno brankářská dvojka Barbora Sladká, jež zároveň studuje trenérskou licenci.

V kádru Slavie několik hráček studuje, několik pracuje. Na plný úvazek chodí do práce tři děvčata: kromě Sladké ještě fyzioterapeutka Bartovičová a učitelka Necidová.

Co jsou tedy účastnice Ligy mistryň zač? A co je kromě fotbalového míče baví?

Výše zmíněná pětice nabízí své postřehy.

Tereza Kožárová (útočnice, 31 let)

Hlavní motivátorka, srdcař ve všem, táhne oslavy. Ráda zpívá, ale moc to neumí. Máme teď sice nový reprák s mikrofonem, ale „Koži“ k němu radši nebude mít přístup. V létě změnila práci, je asistentkou v jedné firmě. Najednou začala přicházet na tréninky v kostýmku, na podpatcích, s kabelkou, to byl nezvyk. Je to chodící sázková kancelář. Zná všechny kurzy a výsledky. Vyhrála i naši tipovačku, jaké soupeře dostaneme do skupiny Ligy mistryň. Uhádla dva ze tří.

Tereza Kožárová

Franny Černá (útočnice, 25 let)

Rodačka ze San Franciska, dcera českých emigrantů. Má neustále americký úsměv od ucha k uchu, dokáže se radovat i z toho, že svítí sluníčko. Doma má pejska z útulku, ale má ráda všechna zvířata, každé je pro ni „cute“. Pro naše zahraniční hráčky funguje jako takový Google Translator.

Franny Černá s Alikou Keeneovou

Tereza Szewieczková (útočnice, 24 let)

Každý vstřelený gól si dokáže užít. Předvádí po něm svoje oslavné tanečky, klidně udělá stojku. A výborně zpívá. Doma má králičici Amy, o které nedávno zjistila, že je to králík. Takže z Amy je Emil. Ostravská nátura je u ní znát. Nic si nenechá líbit a pro ostré slovo nejde daleko.

Tereza Krejčiříková (záložnice, 26 let)

Čertík. Stává se, že má klapky na očích, zatmění. Když cítí křivdu od rozhodčích, schová krk, vytáhne ramena a jde. Nevidí, neslyší, často pak přijde karta. Musíme ji uklidňovat, většinou na ni funguje kapitánka Didi. Jinak je to hodná holka, smíšek, ale na hřišti se dokáže zcela změnit. Taky má skvělé skluzy, nejlepší v týmu.

Tereza Krejčiříková

Martina Šurnovská (záložnice, 23 let)

Emotivní Slovenka, co si na hřišti umí hodně peprně ulevit. Je to živel, neřízená střela a tahoun při oslavách. Nejde ji neslyšet. Je dost soutěživá, nerada prohrává i v tréninku. Výborná kuchařka, občas do kabiny přinese svůj segedínský guláš.

Martina Šurnovská

Petra Divišová (záložnice, 38 let)

Naše stálice, skoro kronikářka. Snaží se pomáhat mladý holkám, vést je a podpořit je během tréninku. Je to jedna z hráček, která dokáže koukat na fotbal celé odpoledne. Česká liga, anglická, španělská... Přitom tu máme i holky, které mužský fotbal moc nesledují. Fandí Barceloně a baví ji taktéž futsal.

Petra Divišová

Denisa Veselá (záložnice, 24 let)

Nomen omen. Veselá holka, největší smíšek týmu. Vždy má v zásobě nějaké průpovídky. Má hodně pronikavý a nakažlivý smích a srandu si umí udělat i sama ze sebe.

Simona Necidová (obránkyně, 28 let)

Paní učitelka, na základní škole je třídní čtvrťáků. Sportem žije, je šéftrenérkou dívčího fotbalu na Braníku. Jejím bráchou je Tomáš Necid, hráč Bohemians, bývalý reprezentant. Síma je v kabině pokladník. No a za co jsou nejčastější pokuty? Za pozdní příchody a špatné oblečení. Třeba v pondělí a v úterý trénujeme v červené soupravě a občas na to někdo zapomene.

Fotbalistky Slavie Simona Necidová (vlevo) a Denisa Veselá

Diana Bartovičová (obránkyně, 29 let)

Kapitánka, prodloužená ruka trenérů. A také doktorů a zdravotníků, protože pracuje jako fyzioterapeutka. Občas za ně zaskočí a zatejpuje nohu. Mluví skvěle česky, nikdo by nepoznal, že je to Slovenka, reprezentantka. V Praze žije deset let, předtím působila čtyři roky na Slovácku.

Diana Bartovičová

Alika Isisi Keeneová (obránkyně, 28 let)

Renesanční žena. Fotí, kreslí, píše. Když jsme letěly do Říma, psala v letadle povídky. Taky skvěle zpívá, účastnila se X Faktoru, ale ještě nám nic nezazpívala, to musíme napravit. Usměvavá holka, přátelská, komunikativní, rychle se učí česky.

Gabriela Šlajsová (obránkyně, 22 let)

Naše modelka a princezna. Její oblečky by jen tak někdo na sebe nevzal. Spolu se svým přítelem Vaškem Sejkem, sparťanem nyní na hostování v Jablonci, jsou takoví Beckhamovi. Mají maličkého psa rasy Pomeranian. Rádi vaří a pečou. Když se pokusí zvýšit hlas, tak piští. Prostě princezna. Bohužel, z reprezentačního zápasu v Anglii (0:0) si odnesla zraněný kotník.

Gabriela Šlajsová

Michaela Khýrová (obránkyně, 22 let)

Tichá myška, hodná holka. V kabině se moc neprojevuje, zato na hřišti má v obou nohách dělo. Srážela ji zranění, měla snad třikrát covid, ale vždy se dokázala vrátit zpátky. Studuje tělocvik na Palestře, na tréninky jezdí na skútru téměř za každého počasí.

Michaela Khýrová

Sejde Abrahamssonová (obránkyně, 24 let)

Švédka, co mluví pěti jazyky, i aramejsky. Hodně už toho procestovala po Evropě, hrála v Seville a naposledy v Neapoli. Pracuje v marketingové agentuře zaměřené na fotbal.

Švédka Sejde Abrahamssonová

Olivie Lukášová (brankářka, 21 let)

Naše psycholožka. Sice studuje sociologii, ale bude se zkoušet opět hlásit na psychologii. Má svůj svět. Zkoumá behaviorální jevy, zajímají ji psychopati a sérioví vrazi. Doma si drnká na elektrickou kytaru, chová dva králíky. V kabině má roli DJky. A co zde hraje za muziku? Převažují české písničky - Michal David, Vondráčková, Zagorová. Taky Sweet Caroline nebo Freed From Desire. Poslední song před zápasem zůstává stejný - slávistická hymna.

Trenér brankářek Michal Špit s Olivií Lukášovou (vpravo), Barborou Sladkou a Terezou Fuchsovou (zleva)

Barbora Sladká (brankářka, 29 let)

Spolehlivá holka, parťák pro všechno. Studuje trenérskou licenci A - brankáři. Má potenciál. Bylo by fajn, kdyby u fotbalu zůstala a byla trenérkou gólmanek, je jich nedostatek a ona fotbal dobře vidí.

Tereza Fuchsová (brankářka, 19 let)

Blázen do fotbalu. Chodí první do kabiny, chystá míče, sklízí věci ze sušáku a skládá je do komínků. Dělá rozhodčí, takže nám občas v kabině některé situace vysvětlí. Někdy se to úplně nehodí. Nadáváme na rozhodčí a ona se jich zastane.

Kristýna Růžičková (záložnice, 19 let)

Modelka, tiktokerka. Dlouho hrála ve větších kopačkách, vypadalo to, že má klaunovské boty. Věnovala se plavání a atletice, coby bývalá sprinterka je hodně rychlá.

Kristýna Růžičková

Lucie Bendová (obránkyně, 17 let)

Buldok na hřišti, poctivá holka, vítězný typ. Jednou může být lídr. Přechod z juniorky k nám nebývá jednoduchý, hlavně co se týče fyzické připravenosti, ale ona to zvládla skvěle.

Lucie Bendová

Denisa Tenkrátová (záložnice, 17 let)

Tichá, usměvavá, učenlivá, nechá si poradit. Ze sportovní rodiny, tatínek Petr Tenkrát je bývalý hokejista. Trénuje s námi teprve od léta a z nově příchozích holek udělala dosud největší progres.

Denisa Tenkrátová

Lucie Kroupová (záložnice, 15 let)

Náš benjamínek. Když přišla poprvé do kabiny, řekla nám dobrý den. A trvalo jí snad měsíc, než nám začala tykat. Trénuje s námi od srpna, je moc šikovná. Stejně jako její mladší sestra, gólmanka v juniorce.

Albina Goretkiová (záložnice, 17 let)

Živel. Občas je potřeba ji usměrnit, zkouší naši trpělivost. Má v sobě lehké flinkovství, ale pak poslechne.

Lucie Krejčová (obránkyně, 16 let)

Malý drzoun. Když s námi byla poprvé na teambuildingu, měla jako nováček zpívat. Stoupla si na stůl a dala suverénně Kde si včera bol od Jana Bendiga. Užívala si to, překvapila nás.

Kateřina Vithová (záložnice, 16 let)

V áčku se ještě moc neprojevuje, ale na juniorském derby byla lídr na hřišti i v kabině. Od léta měla být větší součástí našeho týmu, ale přišlo zranění.

Wafula Marjolen Nekesaová (útočnice, 23 let)

Keňanka, co naposledy hrála v běloruském Minsku. Zatím je stydlivá, uzavřenější, ale je s námi teprve krátce.