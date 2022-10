Poppi, milionářka ze zoo. Kapitánka Německa vyzve v Edenu slávistky

Možná vás překvapí, že kapitánka a nejlepší střelkyně německé reprezentace je zároveň ošetřovatelkou zvířat. Že nadále občas chodí do zoo Essenhof vypomáhat. Proč? Má to snad zapotřebí? Nemá.

Ročně si v klubu přijde na zhruba 40 000 eur (milion korun), připočtěme prémie a reklamní aktivity. „Ale mezi zvířaty si odpočinu, dobiju baterky a vyčistím si hlavu. Hodně cestuji, jsem unavená fyzicky i psychicky a právě zde nacházím vnitřní klid,“ popisovala nedávno pro France 24.

Slavia - Wolfsburg ve středu od 21 hodin ONLINE Utkání vysílá O2 TV Sport

Ve středu nastoupí proti slávistkám. České šampionky zahájily skupinu Ligy mistryň prohrou na půdě AS Řím 0:1, Wolfsburg naopak bral výhru nad rakouským St. Pölten 4:0.

O favoritkách duelu tedy není pochyb. Wolfsburg už Women Champions League vyhrál v roce 2013 a 2014, loni vypadl v semifinále s Barcelonou. V kádru má řadu letošních vicemistryň Evropy. A také Alex Poppovou.

„Je to ikona ženského fotbalu. Obrovský lídr na hřišti i v kabině. Tipovala jsem, že letos získá Zlatý míč pro nejlepší hráčku Evropy,“ říká Diana Bartovičová, kapitánka Slavie. Nakonec Němka skončila šestá.

Blonďatá hvězda s číslem 11, důrazná, neomylná ve vzduchu, s čichem na góly. Pojí se s ní řada superlativů: dvojnásobná vítězka Ligy mistryň, sedminásobná mistryně Německa, devítinásobná vítězka německého poháru, olympijská vítězka z Ria 2016.

Slávistky už na Wolfsburg i s hvězdnou Poppi, jak se jí přezdívá, narazily. V březnu 2018 ve čtvrtfinále Ligy mistryň, kdy skončily po výsledcích 0:5 a 1:1. „Dávaly jsme si na ni pozor, ale stejně nám dala gól,“ hlesne Bartovičová.

Úspěchy německé kanonýrky nepřišly náhodou. Zatímco její kamarádky česaly vlasy barbínám, ona honila po lese zvířata nebo po hřišti balon. Navštěvovala základní školu v Gelsenkirchenu, která nosila přívlastek „fotbalová“. Hrála s chlapci a porážela je.

Po svém prvním zápase v dívčím týmu prý pronesla: „Ty holky fotbal vůbec neuměly. Hrála jsem na stoperu a snadno jsem se dokázala dostat až k brance soupeře. Žádná výzva.“

Bundesligu okusila v Duisburgu, posledních deset let působí ve Wolfsburgu, v týmu mistryň ligy. Mezitím stihla vystudovat tříletý obor Ošetřovatelství v zoo.

Alexandra Poppová na Euru 2022

Nebýt zdravotních patálií, možná by přeci jen zvedla nad hlavu Zlatý míč. Aspoň jednou. Kvůli zranění však zmeškala Euro 2013 i 2017. Taktéž před letošním šampionátem v Anglii ji trápilo koleno. Pak chytila covid. Všechno špatně. Stihne turnaj? Jisté to vůbec nebylo. Do třetice to ale vyšlo. Zazářila. Na svém prvním Euru v 31 letech.

Jako jediná hráčka na šampionátu v Anglii vstřelila gól v pěti utkáních v řadě. Celkem posbírala šest tref. Dvěma góly v semifinále proti Francii (2:1) poslala Němky do finále, v němž však kvůli nešťastnému zranění z tréninku chyběla. Zase smůla. Její tým bral hořké stříbro.

„Odehrála skvělé mistrovství Evropy, Angličanky musely být rády, že proti nim ve finále nenastoupila, jinak by možná zlato získaly Němky,“ tuší slávistka Bartovičová.

Ale Poppi měla jasno: „Jsem ráda, že jsem tu vůbec mohla být.“

Wolfsburg táhne za dalším titulem. V neděli přispěla gólem k výhře 2:1 nad Bayernem Mnichov. Zatímco na jaře tento vyhrocený souboj vidělo „jen“ 13 tisíc lidí, tentokrát do Volkswagen Areny zavítalo bezmála 22 tisíc fanoušků.

A Poppi mohla po zápase vesele křepčit s megafonem v ruce. Na tribuně jí držel palce i dlouholetý partner Patrick.

Oba vědí, že tyto okamžiky už nebudou trvat dlouho. Takže ještě poslední titul Ligy mistryň?

Nyní v Německu nenajdete slavnější fotbalistku. Její tvář znají senioři i děti. Dokonce se objevila v kreslené podobě na titulní straně časopisu Micky Maus.

Ve středu večer ji v akci proti slávistkám uvidí naživo také čeští fanoušci. A kdoví, třeba sympatická Němka během fotbalové návštěvy v Česku stihne i procházku v pražské zoo.