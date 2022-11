Slavia v Lize mistryň, díl třetí. Ženský fotbal si zaslouží respekt, zní z klubu

Na tribuně v Boleslavi nebude chybět ani Daniel Konrád, finanční ředitel Slavie odpovědný zároveň za úsek ženského fotbalu. „Těším se moc, v zápase jde o hodně. Škoda že se i přes veškerou snahu nepodaří sehrát zápas v Praze. Ale věříme, že přilákáme na zápas fanoušky z jiného regionu.“

Pro slávistky jde o třetí utkání v základní skupině Ligy mistryň. Nejprve podlehly v Itálii AS Řím (0:1), poté doma v Edenu nestačily na Wolfsburg (0:2).

Kvůli výměně trávníku v Edenu odehrají duel proti St. Pöltenu, jenž je rovněž dosud bez bodu, v Mladé Boleslavi. Ovšem na poslední domácí utkání skupiny - 22. prosince proti AS Řím - se na stadion ve Vršovicích vrátí.

České šampionky mají v Lize mistryň působivou historii: hned čtyřikrát byly ve čtvrtfinále, naposledy v roce 2018. Ovšem tehdy se ještě hrálo vyřazovacím systémem, základní skupiny se hrají teprve poslední dva roky.

Slavia - St. Pölten ONLINE ve středu od 18:45 hodin v Mladé Boleslavi

„Hrát skupinu Ligy mistryň je splněný sen, celý klub je na holky pyšný. Ženský fotbal vnímáme s velkým respektem a úctou. Osobně nechápu některé diskuse nebo poznámky v české společnosti...,“ kroutí hlavou Konrád, jenž pro iDNES.cz promluvil i o plánech kolem ženského fotbalu ve Slavii.

„Pojďme si hlavně říct, že když holky hrají fotbal, je to zcela normální. Logicky ale nejde ženský fotbal plně srovnávat s mužským. Nemůžeme se na něj dívat jako na výkony mužů,“ zmiňuje obligátní český fenomén.

„Víte, třeba trenér Jindra Trpišovský mi říkal, že v mužské lize sestřihal už řadu zápasů a vyšlo mu, že týmy hrají v některých zápasech jen 55 minut čistého času. Když přidám osobní pohled, v ženském fotbalu se hraje podle mého odhadu 75 minut a více. Hra je plynulejší, soubojů je méně.“

Ing. Daniel Konrád - člen představenstva SK Slavia Praha (finance, ženský fotbal)

- místopředseda Ekonomické komise FAČR

- auditor, člen Komory auditorů ČR

Ovšem na rozdíl od fotbalové ligy mužů nemá ženská nejvyšší soutěž v Česku profesionální status. Fotbalistky tak sport kombinují většinou se zaměstnáním či se studiem.

Podle Konráda se jedná o jeden z hlavních důvodů, proč nedochází k rychlejšímu rozvoji a proč české kluby na ty nejlepší zahraniční celky nestačí.

Pro srovnání: anglickou Women Super League hraje dvanáct plně profesionálních týmů. Generální sponzor, bankovní společnost Barcleys, uzavřela se soutěží smlouvu na 13 milionů liber, což je největší jednorázová investice v historii ženského sportu v Anglii.

O tom si může český fotbal nechat zdát. Ve Slavii se tak nyní soustředí na to, aby hráčkám poskytly profesionální zázemí a servis ve sportovním centru v Horních Měcholupech, kde ženský úsek poslední tři roky sídlí.

„Samostatné fotbalové centrum je prvním velkým krokem, který se v minulosti podařil. Jaroslav Tvrdík a Tomáš Syrovátka dali tomuto projektu základy a plnou podporu: od investic do vybudování šaten po kompletní rekonstrukci travnaté plochy. Mezi další priority patří dokončení posilovny a regeneračního zázemí. A nadále chceme toto centrum rozvíjet,“ zmiňuje Konrád.

Slávistky jsou nyní v žebříčku UEFA na 11. místě, ovšem obhájit tuto pozici nebude v příštích letech snadné. „Už teď pracuje celý tým okolo žen s maximálním nasazením, aby Slavia hrála Ligu mistryň i v příštích letech. Za sportovními úspěchy stojí zejména Jaroslava Rinnerová, vedoucí úseku žen, a Blanka Pěničková, asistentka trenéra. Nutno ale dodat, že v zahraničí už existují nebo nově vznikají profesionální soutěže žen, naopak v Česku je k tomuto kroku daleko,“ povzdechne si Konrád.

Mrzí ho i to, že ženský fotbal není častěji například ve veřejnoprávní televizi. „Ligové derby žen by si svého fanouška jistě našlo. Je to jedno z témat, které plánujeme otevřít a podporovat. Dalším cílem je přivést do tohoto odvětví významného obchodního partnera,“ dodává Konrád.

Zda jsou jeho vize reálné, se ukáže v příštích letech. Už ve středu večer ale bude jasné, zda slávistky můžou dál vyhlížet postup v Lize mistryň.