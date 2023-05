Finále City - Inter těší Česko. Jistá skupina pohárů je pro mistra blíž

Milánský tým se 10. června v Istanbulu střetne s Manchesterem City, který se do příštího ročníku Ligy mistrů kvalifikuje buď jako její vítěz, nebo z Premier League, kterou velmi pravděpodobně ovládne.

Aby totéž platilo pro Inter, musí se v italské nejvyšší soutěži udržet v elitní čtyřce, jež zaručuje skupinu Champions League.

V té je aktuálně třetí, tři body za druhým Juventusem, bod před čtvrtým Laziem a čtyři před pátým AC Milán. Ve zbývajících třech kolech nastoupí proti mistrovské Neapoli, Bergamu a FC Turín. Jen Atalantu má doma. Navíc ještě sehraje finále Coppa Italia.

Snadný program to není, klíčový je ale náskok na pátou příčku. Aby se Inter nepropadl mimo první čtyři pozice, potřebuje ve třech duelech získat čtyři body.

Tato situace, nikoli nesplnitelný úkol, spíš naopak, těší příštího českého mistra čili Spartu, nebo Slavii.

Platí totiž, že pokud si vítěz letošní sezony Ligy mistrů zajistí účast v příští základní skupině ze své domácí soutěže, získá místo obhájce trofeje nejlepší tým ukrajinské ligy.

Zároveň by nejlepší švýcarský tým šel přímo do play off na uvolněné místo po Ukrajině a český mistr by se posunul z druhého do třetího předkola na uvolněnou pozici po Švýcarech.

Pokud český tým v 3. předkole Ligy mistrů neuspěje, přesune se do play off Evropské ligy. A pokud prohraje i tam, spadne do základní skupiny Konferenční ligy.

Čili vítěz Fortuna ligy, v níž zbývají rovněž tři kola nadstavby, může počítat s podzimem v pohárech.

A další české týmy?

Slavia coby úspěšnější mužstvo z finále MOL Cupu bude nasazená do 3. předkola Evropské ligy. Pokud by v nejvyšší soutěži ještě přeskočila Spartu, přejde její pozice na ni.

Třetí a čtvrtý tým tabulky čeká druhé předkolo Konferenční ligy. Jednu z těchto příček stoprocentně obsadí Plzeň, o druhou usilují Bohemians, Slovácko a Olomouc.