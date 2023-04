Juventus může zavařit českému mistrovi. Hlavně ať Ligu mistrů neovládne Milán

Pokud trofej v Lize mistrů obhájí Real Madrid, nebo ji poprvé v historii získá Manchester City, vítěze Fortuna ligy se veletoče v korupční kauze v Itálii nedotknou.

Real a City jsou semifináloví soupeři. Lepší z nich bude favoritem finálového souboje, do kterého postoupí také jeden z milánských klubů. A pokud by v něm AC Milán nebo Inter překvapil a Ligu mistrů vyhrál, bude to potíž pro českého mistra.

AC Milán a Inter Milán po čtvrtečním rozhodnutí klesly v tabulce Série A mimo elitní čtyřku, která má jistou účast v příštím ročníku Champions League.

Pokud se mezi nejlepší čtyři ve zbývajících osmi kolech neprobojují, jedinou jejich šancí na Ligu mistrů je právě letošní triumf.

Pokles mužstev z Milána v tabulce nastal ve chvíli, kdy Nejvyšší sportovní soud při Italském olympijském výboru zrušil původní verdikt Italského fotbalového svazu. Ten za machinace při přestupech a falšování účetnictví, kterých se měli dopustit členové vedení, odečetl Juventusu patnáct bodů.

Klub z Turína se rázem ze sedmého místa vyšvihl na třetí a má šestibodový náskok na AC Milán, Inter ztrácí ještě o dva body víc. Definitivně rozhodne až Odvolací soud italského svazu, ale to se už letošní sezony týkat nebude.

„Každý den se objeví něco nového. Příběh dopadů vyšetřování sportovní justice nepřestává překvapovat. Poslední rozhodnutí všechny zaskočilo,“ píše nejčtenější italský deník Gazzetta dello Sport.

„Ví se, že sportovní přestupky se staly, ale jsou natolik závažné, aby Juventus ztratil Ligu mistrů? Proto přesuňme trest na příští ročník, řády s tím počítají. V současné sezoně by to bylo složitější,“ citoval deník jednoho ze soudců.

Pokud by tedy Ligu mistrů vyhrál klub z Milána a zároveň v Sérii A skončil pátý a hůř, pak by v příštím ročníku Champions startoval jako pátý italský tým a zabral pozici obhájce trofeje.

V této situaci by o přímý postup do základní skupiny přišel nejlepší klub z Ukrajiny, která je v pořadí národních koeficientů na dvanáctém místě.

Zároveň by mistr čtrnáctého Švýcarska nešel přímo do play off, čili závěrečného předkola na uvolněné místo po Ukrajině, a šampion šestnáctého Česka by se tak neposunul do třetího předkola na uvolněnou pozici po Švýcarech a zůstal by v druhém předkole.

Liverpool málem trofej obhajovat nemohl

Aby Liga mistrů potřebovala místo speciálně pro obhájce, se stalo naposled v roce 2012. Tenkrát překvapivě vyhrála Chelsea a v Premier League obsadila až šestou příčku.

Obhájce má jistou účast teprve od podzimu 2006. Tenkrát za to mohla kauza Liverpool.

O rok dřív v památném finále i za vydatného přispění českých reprezentantů Baroše se Šmicerem anglický klub zdolal AC Milán v penaltovém rozstřelu, ale v Premier League byl až pátý.

Jenže v té době pravidla soutěže neumožňovala, že by obhájce měl jistou účast, když si ji nevybojuje ze své domácí soutěže. Liverpool byl po průtazích nakonec alespoň dodatečně zařazen do kvalifikace a musel se prokousávat třemi předkoly.

Tenkrát si vedení Evropské fotbalové unie (UEFA) uvědomilo, že je špatně, když vítězný klub nedostane možnost triumf automaticky obhajovat. Proto řády změnilo.

A jelikož s výjimkou Chelsea v roce 2012 si další vítězové, kterými byly pětkrát Real Madrid, čtyřikrát Barcelona, dvakrát Bayern Mnichov, dále pak Manchester United, Inter Milán, AC Milán, Liverpool a předloni Chelsea, vždycky účast v následujícím ročníku zajistily z domácí soutěže, docházelo k posunům v předkolech.

Budoucí vítěz Fortuna ligy, což bude pravděpodobně jedno z pražských S, tak v letošním finále Ligy mistrů bude přát lepšímu z dvojice Real - Manchester City. Ty ve svých domácích soutěžích takřka jistě obsadí jedno z míst, které jim Ligu mistrů pro příští rok zaručí.

Pokud se tak stane, český mistr se v pohárové kvalifikaci posune do 3. předkola. Ubude mu jedno předkolo a navíc v případě neúspěchů bude mít jistou účast v základní skupině Konferenční ligy. Když zdolá jednoho soupeře, bude hrát Evropskou ligu. Když dva, půjde do Ligy mistrů.