ONLINE: Inter - AC Milán, domácí s náskokem. Zvládnou semifinálovou odvetu?

Inter bez inkasované branky zvítězil i ve třetím městském derby. Minulý týden vedl už po jedenácti minutách o dva góly a tento stav udržel až do konce. Trefili se Edin Džeko a Henrich Mchitarjan. Zároveň může AC Milán ve třetím vzájemném souboji v pohárech poprvé vyřadit. V semifinále soutěže v sezoně 2002/03 ani ve čtvrtfinále v ročníku 2004/05 neuspěl.

Do finále se může Inter probojovat po třinácti letech. Tehdy jako poslední italský klub prestižní soutěž ovládl a připsal si celkově třetí triumf.

Svěřenci trenéra Simoneho Inzaghiho sedm soutěžních zápasů po sobě vyhráli a ve čtyřech z pěti duelů vyřazovací fáze tohoto ročníku Ligy mistrů neinkasovali. Čisté konto udrželi i ve dvou utkáních ve skupině proti Plzni.

„Po prvním zápase vedeme 2:0, ale AC Milán je pokaždé impozantní a má skvělé hráče. Určitě má kvalitu na to, aby dvojzápas ještě zvrátil,“ varoval Inzaghi. „Čeká nás jeden z nejdůležitějších zápasů v klubové historii. Musíme hrát celým svým srdcem a také chytře, abychom dosáhli na náš sen - postup do finále,“ dodal Inzaghi.

Jejich soupeř zvítězil v jediném z posledních pěti soutěžních duelů, dvakrát za sebou prohrál a po víkendové porážce 0:2 na stadionu Spezie si zkomplikoval boj o účast v příštím ročníku Ligy mistrů. V Serii A mu patří až pátá příčka.

AC Milán naposledy nakoukl do finále milionářské soutěže v roce 2007. Aby se tak stalo, musel by premiérově ve své historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod coby domácí tým utrpěl porážku 0:2. Trenér Stefano Pioli nicméně zůstává optimistou.

„Inter byl v prvním zápase lepším mužstvem, z naší strany to nebyl výkon, jakého jsme schopni. Hráči si to uvědomují, ale zároveň vědí, že máme na to, abychom to ještě otočili,“ řekl Pioli.