Jak letos do pohárů: český mistr může mít jistou skupinu, blízko je i další tým

Sparta může mít o víkendu jednu jistotu: pokud se jí povede Slavii porazit a Slovácko zároveň prohraje v Teplicích, bude mít osm kol před koncem sezony zajištěnou účast v pohárovém předkole.

S velkou pravděpodobností je hotovo nyní, o poháry by neměly přijít ani Slavia s Plzní. O zbývající čtvrté místo bude ještě boj mezi Bohemians, Slováckem či Olomoucí.

Český fotbal do nadcházejícího pohárového ročníku vyšle čtyři kluby, všechny do kvalifikace: šampiona do boje o Ligu mistrů, vítěze poháru do Evropské ligy a další dva nejlepší týmy v ligovém pořadí do Konferenční ligy.

Ty zpozorní už 21. června, kdy se losují druhá předkola Ligy mistrů a Konferenční ligy. Kvalifikace o Evropskou ligu začíná až od 3. předkola.

Liga mistrů

Český fotbalový mistr pro ročník 2022/2023 je původně zařazen už do druhého předkola Champions League. Ale vzhledem k výsledkům současného ročníku dojde ještě k posunům.

Pokud si vítěz letošní sezony Ligy mistrů zajistí účast v příští základní skupině ze své domácí soutěže, získá místo obhájce trofeje nejlepší tým ukrajinské ligy.

Zároveň by nejlepší švýcarský tým šel přímo do play off na uvolněné místo po Ukrajině a český mistr by se posunul z druhého do třetího předkola na uvolněnou pozici po Švýcarech.

Termíny letní pohárové kvalifikace LOS

2. předkolo Ligy mistrů a Konferenční ligy - 21. června 3. předkolo Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy - 24. července play off Ligy mistrů, Los play off Evropské ligy a Konferenční ligy - 7. srpna HRACÍ DNY 2. předkolo Ligy mistrů - 25. a 26. července, odvety o týden později 2. předkolo Konferenční ligy - 27. července, odvety o týden později 3. předkolo Ligy mistrů - 8. a 9. srpna, odvety o týden později 3. předkolo Evropské ligy a Konferenční ligy - 10. srpna, odvety o týden později play off Ligy mistrů - 22. a 23. srpna play off Evropské ligy a Konferenční ligy - 24. srpna

Ukrajina je v pořadí národních koeficientů dvanáctá, čili je první na řadě. Šampion jedenáctého Srbska, což bude Crvena zvezda Bělehrad, má účast v základní skupině jistou. Kluby dosud desátého Ruska totiž poháry hrát nesmí. Česko pro nadcházejí pohárový ročník využívá šestnáctou pozici.

Dále ze všeho vyplývá, že pokud český tým v 3. předkole Ligy mistrů neuspěje, přesune se do play off Evropské ligy. A pokud prohraje i tam, spadne do základní skupiny Konferenční ligy.

Když vyřadí jednoho soupeře, bude z toho Evropská liga. Pokud dva, tak Liga mistrů, kam se loni probojovala Plzeň. Ta však musela absolvovat tři předkola, protože Česko do letošního ročníku vstupovalo až ze sedmnácté pozice a přesuny se ho už nedotkly.

Naopak v létě 2021 se posun týkal Slavie, jenže ve 3. předkole Ligy mistrů nestačila na Ferencváros a v play off Evropské ligy padla s Legií Varšava. Zbyla na ni jen Konferenční liga.

V letošním ročníku Ligy mistrů jsou odehrána úvodní čtvrtfinále, které nejlíp rozehrály Real Madrid, Manchester City a Inter Milán.

Španělský a anglický tým si účast v příštím ročníku takřka jistě zajistí ze svých ligových soutěží, takže v případě jejich triumfu v Lize mistrů pozice obhájce přejde na Ukrajinu.

Pozici, které ještě zaručuje přímý postup do základní skupiny, ve svých ligách jistě obsadí i další současní čtvrtfinalisté Neapol, Benfica Lisabon a Bayern. Šanci mají i oba milánské kluby, které o třetí a čtvrté místo v Sérii A bojují ještě s AS Řím.

Pokud by však Ligu mistrů vyhrála Chelsea, která v úvodním čtvrtfinále podlehla na Realu 0:2, tak by možnost posunu v letních předkolech padla.

Londýnský klub má osm kol před koncem Premier League na čtvrté místo manko sedmnácti bodů a jeho šance na účast v příštím ročníku Champions League je z domácí soutěže nicotná.

Evropská liga

Vítěz domácího poháru bude nasazený v 3. předkole Evropské ligy. Jeho soupeře vzejde z vyřazených týmů v 2. předkole Ligy mistrů nemistrovské části, což bude druhý tým ligové soutěže Ukrajiny, Belgie, Švýcarska nebo Řecka.

Pokud by uspěl, postoupil by do play off Evropské ligy. A to už je jistota základní skupiny Konferenční ligy.

V závěrečném předkole Evropské ligy by za soupeře dostal vítěze poháru ze zemí, které jsou v národním žebříčku koeficientů před Českem od 7. do 14. místa: Švýcarsko, Belgie, Ukrajina, Srbsko, Skotsko, Rakousko, Nizozemsko.

Pohár vyhraje Sparta, nebo Slavia. Finále se hraje ve středu 3. května na Letné.

Pokud by se vítěz MOL Cupu stal později i český mistrem, jeho pozici v 3. předkole Evropské ligy by převzal druhý tým Fortuna ligy.

Konferenční liga

Do druhého předkola Konferenční ligy půjde druhý a třetí týmy Fortuna liga.

Ale vzhledem k tomu, že MOL Cup vyhraje Sparta, nebo Slavia, které zároveň skončí nejhůř do 3. místa domácí nejvyšší soutěže, už nyní je jasné, že do pohárové kvalifikace půjde i čtvrtý tým v pořadí.

Z adeptů mají ke čtvrté příčce nejblíž zatím Bohemians, v závěsu je Slovácko a pak Olomouc.