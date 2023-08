Plzeňský kouč Koubek: Výsledek bereme, ale penalta v závěru mě mrzí

„Když se jde sudí podívat k VARu, většinou to nedopadne dobře. Tušil jsem, že přijde penalta,“ popisoval závěr duelu plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Rumunský rozhodčí Barbu přitom avizoval čtyřminutové nastavení, snížení přišlo o hodně déle...

Byl pro vás závěr hodně emotivní?

Nemělo se to stát, to je podstatné. Závěr jsme měli lépe odbránit a nedovolit soupeři být tři minuty v náporu. Pak se může stát cokoliv, lítá to do vápna, míč se otře o ruku. Bylo to emotivní a v tu chvíli to pro nás nedopadlo dobře.

Co bylo z vaší strany špatně?

Ta penalta mě mrzí. Byly tam asi tři rohy za sebou. Poprvé v předkolech tu byl VAR a hned rozhodl proti nám po nešťastné ruce. Ale musíme to akceptovat. Před zápasem bychom takový výsledek brali, bereme ho i teď, ale mrzí nás korekce. Skóre 2:0 by pro nás bylo určitě příjemnější.

Zlobíte se na rozhodčí, že penaltu odpískali dlouho po avizovaném nastavení?

Sudí pískali dobře. Nechali důrazné hře volný průběh, šetřili kartami. Já s tím nemám problém.

Věříte si do odvety?

Samozřejmě, že si věříme. Budeme hrát doma, před našimi fanoušky, aréna bude plná. A stále věříme sami v sebe. Chtěli jsme si do odvety odvézt dobrý výsledek, to se podařilo a za to hráče musím pochválit. Jsme rádi, že jsme zároveň vyhráli sedmý soutěžní zápas v řadě, navíc na horké půdě. Nicméně není rozhodnuto, to zdůrazňuji.

Ukázalo se, v čem je kazašský soupeř nejvíce nebezpečný?

Ano, to se potvrdilo. Soupeř zvolil zbraně, které jsou štiplavé a nepříjemné. Tedy napadání, vysokou agresivitu, kvalitní presink. Zpočátku jsme to řešili dlouhými balony, ale ve vzdušných soubojích se domácí dostávali k míči a měli jsme s tím hodně práce. Dobře nám však pracovaly zadní řady, i když se některé skulinky objevily, ubránili jsme to. A když jsme se dostali na míč, uplatnili jsme své přednosti.

Plzeňský záložník Pavel Bucha v utkání proti Kostanaji.

Góly jste však vstřelili až v závěru druhého poločasu.

I předtím jsme byli jsme nebezpeční. Byly tam dobré centry, zakončoval Cadu, Durosinmi zblízka nastřelil gólmana. Naše hra se pak zvedla po vystřídání na hrotu a s příchodem Vlkanovy. V té pasáži jsme překlopili utkání na naši stranu a vstřelili dvě branky.

Až na tu poslední situaci, jste spokojený s defenzivní hrou týmu?

Byl to i záměr. Hraje se dvojutkání, dali jsme si za cíl to dnes dobře odbránit. A věřili jsme, že naše útočná schopnost je taková, abychom si došli pro góly. To se naplnilo. Tobol je silné mužstvo, agresivní a brejkové, to se nám ale podařilo pokrýt solidně. Nicméně, možná bychom měli být ještě lepší v osobních soubojích.

Je pro vás výhra důležitá i z pohledu na český koeficient v evropských pohárech?

Určitě je to příznivé, je to další malá troška do mlýna českého fotbalu. Výhra se počítá, jsou to bodíky, to je pro koeficient jen dobře.

Potěšil vás Cadu, který si připsal první gól, navíc hlavou?

Pochválím ho za to, že mě poslouchá. V jedné situaci v minulém ligovém duelu proti Olomouci nebyl včas na zadní tyči, kde měl být. To jsem mu vytýkal, tam se musí dostávat. Nyní si to vzal k srdci a byl na správném místě ve správnou chvíli.

Pochválíte i defenzivní trojici Hejda, Hranáč, Dweh, která zvládla brejkové situace Tobolu?

Na tom to hodně stálo, mohli jsme se o ně opřít. Kluci mají individuální schopnosti, obrannou kvalitu, dostatečnou pohyblivost, důraz i skokanské schopnosti. Tam si to sedá, což je pro mě pozitivní zpráva z posledních zápasů.