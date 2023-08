Nedopustit Maccabi. Plzeňský kouč a jeho osm let staré vzpomínky

„Tohle vám zůstane na celý život. Je to kaňka, měli jsme to tehdy zvládnout. Ale není to zase jediný případ v historii fotbalu, ani toho plzeňského, který se stal,“ pronesl na středeční tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Byl začátek srpna 2015, Plzeň pod jeho vedením ve třetím předkole Ligy mistrů hrála doma s Maccabi Tel-Aviv a hájila náskok 2:1 z úvodního duelu v Izraeli. Až do 76. minuty držela postupovou bezbrankovou remízu, jenže pak dvakrát udeřil hostující Zahavi a Viktoria už se z direktu nezvedla.

Teď je s týmem v podobné pozici. Minulý týden si Plzeň odvezla z Kazachstánu rovněž výhru 2:1.

A Koubek touží zlomit i jedno osobní prokletí a poprvé v trenérské kariéře proklouznout do skupinové fáze jednoho z evropských pohárů.

Odveta se hraje ve čtvrtek od 19 hodin.

Co s vámi dělá ta nepříjemná vzpomínka na Maccabi?

Nemůže být dobrá, samozřejmě vzpomínám nerad. Ale je to sport a takové situace přináší. Ani ve čtvrtek nemáme nic jistého.

Čekáte, že Kostanaj bude hrát v odvetě jinak než doma, když musí stahovat manko?

Člověk se může zkusit dostat do hlavy soupeře. Dohání ztrátu a když něco doháníte, hrajete aktivně.

Vy do utkání půjdete s podobným plánem jako u nich?

Tyhle plány... Žádné plány neřeknu. V obecné rovině chceme hrát aktivně, nátlakově, na vítězství.

Odhalil vám úvodní duel o soupeři něco nového?

Myslím, že ne. Byli jsme připravení na tento způsob hry. Proti nám stojí dobré mužstvo. Vzadu silné, s velmi slušným presinkem, kvalitní přechodovou fází i technickou vyspělostí. Nás to nepřekvapilo.

Kvůli náročnému cestování jste si odložili ligový duel v Mladé Boleslavi. Přišla pauza vhod?

Pomohla nám. Cítíme, že jsme nabrali energii. Nevidím signál, že bychom nebyli dobře připravení. Naopak si myslím, že jsme.

Byl prostor zapracovat zase trochu na kondici?

Vrátili jsme se minulý pátek zdevastovaní po náročné cestě. V sobotu ani nešlo trénovat, kluci dostali volno. V neděli a v pondělí jsme dali náročnější jednotky, které jsme už potřebovali udělat. Pět týdnů nemohl být intenzivnější tréninkový proces, což není optimální. Těšil jsem se, až mužstvo trochu zatížíme a k tomu jsme nyní dostali prostor.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek po výhře v úvodním duelu 3. předkola Konferenční ligy nad Gzirou United.

Jak je na tom tým po zdravotní stránce?

Nějaké střety a bolístky jsou, ale nic vážného, co by nás mělo vykolejit. Mimo hru jsou jen dlouhodobí marodi Havel, Pernica a Sýkora. Ale u Honzy (Sýkory) je pozitivní, že brzy začne trénovat.

Hodně se toho řešilo okolo příletu Tobolu a udělení víz pro jejich tři ruské a jednoho běloruského fotbalistu. Nakonec dorazili a mohou nastoupit. Mohou ty události mít nějaký dopad?

Přečtu si noviny, internet, ale to je tak všechno, co k tomu tématu můžete udělat. Vůbec nás to nezajímalo. Soustředíme se na sport, na nic jiného, šlo to mimo nás. A jestli to může mít vliv na ně, to nevím, musíte se zeptat jich.