Fotbalisté Kostanaje v Plzni trénovali i s ruským gólmanem Konovalovem

„Byly tam určité problémy. Ale vyřešily se, nakonec jsme v takové sestavě, v jaké můžeme být,“ konstatoval Čurčič na předzápasové tiskové konferenci.

Plzeň - Kostanaj Čtvrtek 19.00 online

Účast zmíněné čtveřice byla nakonec umožněna s vysvětlením, že hráči soukromého kazašského klubu Tobol Kostanaj reprezentují právě onen klub a Kazachstán, nikoliv Ruskou federaci, nebo Bělorusko. Start ruských a běloruských sportovců na českém území přitom zakazuje v souvislosti s válkou na Ukrajině usnesení červnové české vlády. Spolumajitel Tobolu Alimžan Kaldijarov dokonce ještě předtím pohrozil, že bez těchto hráčů by Kostanaj v Plzni nenastoupila.

Trenér Milič Čurčič (uprostřed) na tréninku fotbalistů Tobolu Kostanaj v Plzni.

Tobol se dnes v Plzni pokusí o velký obrat, minulý týden na domácím stadionu prohrál 1:2. Naději mu však dal gól z penalty v osmé minutě nastavení. „Je tu nový zápas, nová šance. Viktoria má velmi dobrý a zkušený tým se skvělým trenérem. Ale my jsme přijeli odvést na hřišti kvalitní týmový výkon. Moji hráči nemají tolik zkušeností jako soupeř, klíčem k úspěchu je nedělat žádné chyby. A pokud k tomu přidáme kvalitu, můžeme uspět,“ věří Čurčič.

Z kádru mu nicméně vypadli dva hráči, zraněný je i důležitý záložník Česnokov, který nehrál ani minulý týden. „Máme problém, dva hráči jsou mimo hru na dva týdny. Musíme se bez nich obejít,“ uvedl kouč kazašského týmu, který si na rozdíl od Viktorie nemohl odložit víkendový duel v domácí líze.

„Kéž by to šlo, přivítali bychom to. Už měsíc jsme v náročném režimu, v neděli jsme odehráli těžký duel, pak nás čekala dlouhá cesta. Ale moji hráči jsou mladí, zvládnou to. Pár změn v sestavě uděláme. Těším se na atmosféru, vím, že v Plzni bývá velmi dobrá. Doufám, že v odvetě předvedeme dobrý fotbal a uvidíme, na co to bude stačit,“ prohlásil Čurčič.