Poslední evropské rozcestí pro české kluby. Peníze, nebo koeficient?

„Rozdíl je obrovský. Ať už se bavíme o financích, nebo o sportovní úrovni,“ myslí si Brian Priske, kouč fotbalové Sparty.

Tu ve čtvrtek večer, stejně jako Slavii, čeká poslední evropské rozcestí. V jaké ze dvou zmíněných soutěží odehraje na podzim šest zápasů?

Sparťané mají po vypadnutí z předkola Ligy mistrů a úvodní porážce 1:3 s Dinamem Záhřeb blíž do Konferenční ligy, které se někdy říká soutěž útěchy.

Slávisté, v posledních letech Evropou mnohem víc obouchaní, stojí krůček od Evropské ligy, stačí jim na neutrální půdě v polském Lublinu nepokazit výborně rozehranou partii s ukrajinským Luhanskem.

A nezapomínejme na Plzeň, která se protlačila přes dvě předkola do play off o Konferenční ligu, a když doma nevybouchne s kazachstánským Tobolem Kostanaj, bude mít Česko na podzim v pohárech tři týmy.

Výkop ve všech případech v sedm hodin, takže kdo bude chtít večer sledovat všechny české týmy, bude muset zběsile přepínat, případně televizní obraz doplnit dvěma dalšími monitory. A možná si u toho zauvažuje: která soutěž vlastně českému fotbalu prospěje víc.

Igoh Ogbu (vlevo) a Matěj Jurásek na slávistickém tréninku před zápasem se Zorjou Luhansk v Lublinu

Zdánlivě je to snadná otázka, protože postup do Evropské ligy je jistě atraktivnější a má větší zvuk. Mimo jiné proto, že už ve skupině se dají vydělat zajímavé peníze.

Jen za postup do hlavní části každý tým inkasuje devadesát milionů korun, za každé vítězství šestnáct, za remízu lehce přes pět. Šmrncovní soupeři, kterých bude v osudí číhat jistě dost, mohou přitáhnout diváky, a v případě dalšího postupu přiskočí parádní prémie: šestadvacet milionů za první místo ve skupině, za druhé necelá polovina.

Konferenční liga je o něco skromnější: za postup pětašedesát milionů, za vítězství jedenáct, za remízu tři a půl. Odměny za první a druhé místo ve skupině? Ve srovnání s Evropskou ligou přibližně poloviční.

Jenže Konferenční liga má pro země, jako je Česko, jinou přidanou hodnotu: papírově snáz se v ní sbírají body do koeficientu. Může to znít nespravedlivě, ale pravidla jsou nastavená tak, že je úplně fuk, jestli uhrajete remízu proti Realu Madrid v Lize mistrů, nebo proti Ballkani v Konferenční lize – body do žebříčku mají stejnou hodnotu. Tři pohárové soutěže se odlišují jen různě odstupňovanými bonusy za postupy, ale jednotlivé zápasy se oceňují totožně.

Nehledě na to ve středu sparťané bojovně vyhlašovali, jak moc touží po Evropské lize, která se zatím nedosažitelné Lize mistrů aspoň vzdáleně blíží. Ještě než si v pošmourném dopoledni na Strahově zatrénovali, kouč Priske přišel bosky, s kopačkami v ruce, odpovídat novinářům.

Logicky se řeč stočila k útočníku Kuchtovi, kolem kterého je v posledních dnech hodně živo: dočíst se o sobě mohl, že zlobí v kabině, že chce přestoupit a že na stole ležela nabídka od dánského Midtjyllandu.

Sparťanský kouč Brian Priske během tréninku na Strahově před odvetou s Dinamem Záhřeb.

„Přečetl jsem si několik hloupostí. Spekulace beru, patří k fotbalu, ale Kuchta je náš hráč, má tu rozdělanou práci a nikam neodchází,“ vysvětloval kouč, než o něco důrazněji doplnil: „Chci, aby zaznělo, že Honza je dobrý kluk, žádný ‚bad boy‘. Pracuje tvrdě, občas je to s ním těžší, ale to je u útočníků celkem obvyklá věc. Žádné problémy s ním nejsou, je připravený hrát.“

Pro sparťany dobrá zpráva: když večer Kuchta pozlobí Dinamo, ani Evropská liga nemusí být ztracená.