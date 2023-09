Rakušan: Je třeba zpřesnit podmínky pro vstup Rusů u týmových sportů

Situací se kabinet zabýval i minulý týden. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) tehdy řekl, že pokud sportovci nevystupují pod vlajkou Ruska či Běloruska, nereprezentují tyto země a nenesou s sebou znaky Ruské federace spojené s okupací Ukrajiny, nebude jim účast v soutěžích v Česku zapovězena.

Vláda před týdnem v úterý souhlasila s udělením víz pro fotbalisty kazašského celku Tobol Kostanaj, který tak mohl v Plzni v odvetě play off o postup do Evropské konferenční ligy nastoupit i s hráči z Ruska a Běloruska. Tobol má v kádru tři ruské a jednoho běloruského fotbalistu, ani jeden z nich původně s týmem do Prahy nepřiletěl. Spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov na instagramu tehdy řekl, že bez nich by Kostanaj možná k zápasu vůbec nenastoupila.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu vláda v červnu schválila zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo ale Rusku podnikat útoky ze svého území. Podle výkladu Národní sportovní agentury platí nařízení jen pro reprezentanty svých zemí.

Reakce sportu na válku na Ukrajině

Z pohledu ministerstva vnitra je podle Rakušana důležité, aby z pozice vlády jasně vyplývala pozice a úkoly cizinecké policie. Nic by se podle vicepremiéra nemělo měnit na dosavadní praxi ohledně individuálních sportovců, jako tomu bylo v případě ruských a běloruských tenistek před nedávným turnajem v Praze. Jednu z nich cizinecká policie na ruzyňském letišti nevpustila do Česka.

„Budu diskutovat za náš resort, ptát se na to, zda by se implementační praxe nějakým způsobem měla změnit. Především si myslím, že přísnost musí zůstat, musíme ale dbát na situace, kdy sem třeba přijíždí týmové sporty, aby takovou situaci nemusela vláda řešit vždycky ad hoc,“ dodal Rakušan.