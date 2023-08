Slavia s Plzní nakročily k postupu do skupin. Sparta musí v odvetě zabrat

K tomu, aby se sparťané vyhnuli pádu do Konferenční ligy, musejí doma porazit Záhřeb aspoň o tři góly, včetně možného prodloužení.

Aby se takový scénář povedl, je potřeba zopakovat a ještě vylepšit dobrý výkon z první půle, kdy Sparta dokonce vedla, ale koncem poločasu hloupě odevzdala balon a inkasovala z protiútoku.

Na startu druhé půle se pak sesypala.

Dva rychlé údery po laxním bránění ji stály výhodnější pozici do domácí odvety, která je na programu příští čtvrtek od 19 hodin.

Filip Panák v hlavičkovém souboji s Dinem Peričem z Dinama Záhřeb.

Dánský trenér Brian Priske navíc vedl Spartu už v pátém evropském utkání a ještě nezvítězil. „Čelili jsme těžkému protivníkovi, co má velkou kvalitu. Pravidelně hraje Ligu mistrů a i bez klíčových opor ukázal sílu,“ hodnotil po zápase.

„Ale zápas jsme si prohráli vlastními chybami, spousta věcí jde za námi.“

Spartu teď čeká domácí ligové utkání proti Karviné. „Nejdříve se musíme soustředit na neděli, to je pro nás nejdůležitější,“ dodal Priske.

Lepší náladu měl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci stejně jako ve třetím předkole udrželi nulu a vytvořili si do odvety pohodlný náskok.

Gólů přitom mohlo padnout mnohem víc než jen dva.

Slavia pálila jednu šanci za druhou, sráželo jí špatné řešení v koncovce a skvěle chytající brankář Mykyta Turbajevskyj.

Ani on si však v závěru neporadil s hlavičkou střídajícího Muhameda Tijaniho, který se zavěsil do vzduchu na centr Petra Ševčíka a poslal míč přesně k tyči.

Slávisté ale věděli, že mají na víc, a tak se tlačili dopředu, čímž nechávali díry v zadních řadách. Naštěstí pro ně jich však Zorja využít nedokázala.

„I po vstřeleném gólu jsme chtěli valit dál dopředu a přidat další branky. Bavili jsme se o tom už o přestávce,“ vysvětlil Lukáš Masopust.

Právě on přidal vytouženou pojistku. U celé akce byl další náhradník, Boluwatife Ogungbayi, který doběhl míč takřka na brankové čáře a poslal ho na malé vápno. Obránci si mysleli, že je míč v zámezí, nestihli zareagovat a Masopust neměl problém míč zblízka poslat nechytatelně pod břevno.

„Hodně se mi ulevilo. Před zápasem bychom tenhle výsledek brali, teď po utkání je to málo. Skóre mělo být rozhodně příznivější vzhledem k našim šancím, ale jsme rádi alespoň za ty dva góly,“ řekl trenér Trpišovský.

Na odvetu proti Zorje (čtvrtek v 19:00) odcestuje Slavia do polského Lubinu, kde ukrajinský celek působí v azylu. Nejdřív ji ale čeká liga v Jablonci.

Pohárovou výhru bere také Plzeň, která cestovala až na sever Kazachstánu do Kostanaje. Dlouho to však vypadalo, že se poroučí s bezbrankovou remízou.

Jenže poté si na centr naskočil střídající Tomáš Chorý a prodloužil jej na zadní tyč ke Caduovi, jenž - coby jeden z nejmenších na trávníku, pohotově zakončil hlavou.

Plzeňský záložník Ibrahim Traoré v utkání proti Kostanaji.

Pojistku pak přidal v poslední minutě základní hrací doby Lukáš Kalvach - a pro Plzeň štěstí, že tak učinil.

Na konci nastaveného času totiž rozhodčí odpískali penaltu kvůli hře rukou v pokutovém území Západočechů. K pokutovému kopu se postavil domácí útočník Serges Deblé a proměnil.

„Nemělo se to stát, to je podstatné. Závěr jsme měli lépe odbránit a nedovolit soupeři být tři minuty v náporu. Pak se může stát cokoliv, lítá to do vápna, míč se otře o ruku. Bylo to emotivní a v tu chvíli to pro nás nedopadlo dobře,“ líčil trenér Miroslav Koubek.

Viktoria tak v domácí odvetě bude hájit jednogólový náskok. Ligové utkání s Mladou Boleslaví si odložila, takže jako jediný z českých pohárových zástupců bude mít o nadcházejícím víkendu volno.