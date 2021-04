Slavia a koeficient: jistota nasazení v Lize mistrů, boj o pět českých zástupců trvá

Po čtvrteční slávistické remíze na Arsenalu (1:1) tuzemský fotbal znovu stoupl.

„Pokud by se nám podařilo postoupit, byla by to pro nás všechny fantastická zpráva,“ řekl v České televizi trenér Jindřich Trpišovský.

Nerozhodným výsledkem v Londýně udělala Slavia krůček vpřed na cestě mezi nejlepší čtyři týmy Evropské ligy, i když odveta proti Arsenalu bude příští týden v Praze určitě ještě hodně náročná.

Slavia mezi nasazenými

Minimálně pro sebe už ale Slavia jednu důležitou jistotu vykopala: v létě bude v předkolech Ligy mistrů pokaždé mezi nasazenými týmy.

V pětiletém rankingu klubů se totiž posunula na pětatřicátou pozici před řecký Olympiakos a dánskou Kodaň. Z týmů, které se teoreticky mohou objevit v mistrovské části kvalifikace Champions League, už má před sebou jen rakouský Salcburk, chorvatské Dinamo Záhřeb a švýcarskou Basilej, jež má ale k titulu v domácí soutěži hodně daleko.



Mimochodem, kdyby Slavia podobně jako v aktuální sezoně v kvalifikaci Ligy mistrů neuspěla, patrně by v Evropské lize náležela do prvního koše.

A boj o klíčovou patnáctou příčku v národním koeficientu?



I tam Slavia boduje, byť k posunu před Kypr, který elitní patnáctku uzavírá, stále potřebuje v Evropské lize postup až do finále. Teď už to ale nezní tak fantaskně jako před startem vyřazovací fáze, co říkáte?

Ještě v úvodu jara byl český fotbal v klíčovém pořadí až devatenáctý, teď už je díky Slavii sedmnáctý a na patnácté místo aktuálně ztrácí 1,15 bodu.

To v praxi pro slávisty znamená ve zbývajícím utkání čtvrtfinále a dvou případných semifinálových duelech buď dvě výhry, nebo jednu výhru a dvě remízy. Za postup navíc tým dostane jeden bonusový bod.

Zisky (v hlavní fázi dva body za výhru, jeden bod za remízu) se dělí vždy počtem pohárových účastníků, v českém případě pěti.

Patnácté místo je pro český fotbal zásadní proto, aby si i v přespříštím ročníku (2022/23) zachoval možnost poslat do Evropy pět zástupců, jak je zvyklý v posledních letech.

Žebříček národních koeficientů UEFA aktuální pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2022/23, klíčová je TOP 15 14. Dánsko - 27,875 (již bez zástupce)

15. Kypr - 27,750 (již bez zástupce)

16. Srbsko - 26,750 (již bez zástupce)

17. Česko - 26,600 (Slavia ve čtvrtfinále EL)

18. Chorvatsko - 26,275 (Din. Záhřeb ve čtvrtfinále EL)

19. Švýcarsko - 26,225 (již bez zástupce)

20. Řecko - 26,000 (již bez zástupce)

Ze zemí, které ještě pokukují po elitní patnáctce podobně jako Česko, zůstává ve hře také Chorvatsko: Dinamo Záhřeb, tamní šampion, však v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy podlehl doma Villarrealu 0:1.

Příspěvky českých klubů do koeficientu v aktuální sezoně Slavia získala 16,5 bodu: remíza a prohra v předkole (jelikož hrála klasické play off na dva zápasy, bylo za remízu jen 0,5 bodu), čtyři výhry a dvě prohry ve skupině a dvě výhry a tři remízy ve vyřazovací fázi, k tomu bonusový bod za postup do čtvrtfinále – do národního koeficientu zatím přispěla hodnotou 3,3 Sparta 4 body: dvě výhry a čtyři prohry ve skupině – do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,8 Liberec 9,5 bodu, dosud nejvíc ze všech: tři výhry v předkolech, dvě výhry a jedna remíza ve skupině (za výhru v předkolech bylo letos 1,5 bodu, výhra ve skupině 2 body, remíza ve skupině 1 bod) – do koeficientu přispěl hodnotou 1,9. Plzeň získala 2,5 bodu: jedna výhra a dvě prohry v předkolech (za každou prohru 0,5 bodu) – do koeficientu přispěla hodnotou 0,5. Jablonec získal 0,5 bodu (prohra v předkole) – do koeficientu přispěl 0,1. Český koeficient v ročníku 2020/2021 má zatím hodnotu 6,6 bodu, zvýšit ho může už jen Slavia. Předchozí sezony

2019/2020 - 2,5 bodu

2018/2019 - 6,5 bodu

2017/2018 - 5,5 bodu

2016/2017 - 5,5 bodu

V nasazování týmů do evropských pohárů nastanou změny už v létě. Poprvé se bude hrát Evropská konferenční liga, která coby soutěž číslo tři doplní stálice Champions League a Evropskou ligu.



Z české ligy v příštím ročníku do kvalifikace nové soutěže zamíří třetí a čtvrtý, případně pátý tým tabulky. Mistr a vicemistr budou mít místo ve 2. předkole Ligy mistrů. Vítěz poháru by měl jít do 3. předkola Evropské ligy.

Pokud ale v další sezoně Češi o jeden klub v pohárech přijdou - jen čtyři zástupce v Evropě měli naposledy v sezoně 2014/15 -, o postup do Ligy mistrů by bojoval už jen šampion. A zbylou trojici by čekala nová Konferenční liga.

Slavia, poslední záchrana

Češi před aktuální sezonou odečítali úspěšný ročník 2015/16, v němž sparťané dovedli své tažení Evropskou ligou až do čtvrtfinále a body ve stejné soutěži sbíraly také Plzeň a Liberec.

Díky Slavii se jim ale ztrátu daří dorovnávat.

Červenobílí jsou v posledních letech nejpilnějším českým sběratelem bodů do národního koeficientu.

Letos už mají 16,5 bodu za šest vítězství a tři remízy v Evropské lize a za další nerozhodný výsledek z play off o Ligu mistrů s Midtjyllandem. K tomu navíc zmiňovaný bonus za čtvrtfinále.

Na podzim se nejvíc činil Liberec, jenž získal v devíti zápasech dohromady 9,5 bodu za pět výher, tři kvalifikační a dvě v základní skupině, a jednu remízu.

Čtyřmi body přispěla Sparta, která dvakrát porazila Celtic, 2,5 bodu získala v předkolech vyřazená Plzeň a půlbodem přispěl rovněž vyřazený Jablonec.