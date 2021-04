Slávistický hrdina Holeš: Vyrovnat na Arsenalu? Euforie, velký pocit štěstí

Díky jeho trefě silně narostla šance slávistů na postup do semifinále. Holeš po centru Lukáše Provoda z rohového kopu zaznamenal důležitou branku na hřišti soupeře.

Arsenal - Slavia 1:1 domácí zahazovali šance, v nastavení je ztrestal Holeš

„Neměl jsem chodit na zadní tyč, ale chtěl jsem si míč najít a nějak to zavřít. Provy to skvěle kopnul. Někdo to tam tečoval a vyšlo to krásně, ještěže to gólman nechytl,“ popisoval Holeš do kamery České televize.

„Radost byla obrovská,“ líčil později do klubového mikrofonu.



Jaké jsou vaše pocity bezprostředně po utkání?

Vyrovnat v devadesáté minutě na Arsenalu, to je euforie. Velká euforie. Budu si to pamatovat do konce života. Je to velký pocit štěstí, gól venku je pro nás super.

Vaše naděje na postup se jednoznačně zvýšily.

Určitě. Šance je, doma hrát umíme a věřím, že se nám to povede. I když Arsenal je těžký soupeř, asi nejtěžší, co jsme v Evropské lize potkali. Bude to zase těžký zápas, budeme muset zlepšit pohyb, hru v poli, abychom byli nebezpeční. A hlavně bude důležité vycházet z dobré obrany, protože i výsledek nula nula bude hrát pro nás.

Ve druhé půli jste přežili několik možností Arsenalu, často vám soupeř nebezpečně unikal do otevřené obrany. Čím to bylo?

Změnili jsme trochu rozestavení. Chtěli jsme být nebezpečnější, ale pramenily z toho rychlé brejky. Bylo to nebezpečné, pravda. Nakonec Arsenal jeden proměnil, to nás mrzí.

Vy jste zaskočil ve středu defenzivy. Jak jste reagoval, když vás trenéři vybrali?

Tak ono moc variant nebylo, přijal jsem to, jak to bylo. Řekli mi to a já s tím nemám problém. Chtěl jsem hlavně pomoci týmu, zalepit díru po Ondrovi Kúdelovi. A je to samozřejmě jiné než v záloze, hrajete posledního, nikdo za vás nesmí zaběhnout, jinak je to průšvih. V tom je rozdíl proti mé obvyklé pozici, tam není tolik zodpovědnosti a rozehrávek jako na stoperu.

Původně jste pravý bek, bylo díky tomu přepnutí na stopera o něco snazší?

Trošku jo, ale je to pořád jiný post. Jako krajní obránce vedle sebe máte lajnu, zato uprostřed musíte víc vnímat prostor, sledovat, kde je útočník. Hrát beka je jednodušší. Být stoperem poprvé na Arsenalu bylo náročné, řešili jsme spoustu těžkých situací. Kluci se mi snažili pomoct, Ondra Kolář na mě hodně mluvil. Jakžtakž jsme to zvládli.

Zmiňujete brankáře Koláře, jak důležité pro tým bylo, že se stihl vrátit?

Hodně důležité. Doufal jsem, že se Koli dá dohromady, protože jsme na něj zvyklí, je to výborný gólman, pomáhá nám hodně nohama. Byli jsme rádi, když jsme se dozvěděli, že nám pomůže.