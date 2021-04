Trpišovský po Arsenalu: Skvělý výsledek, ale mohli jsme hrát i lépe

„Chvílemi se mi zdálo, že jsme měli z Arsenalu přehnaný respekt,“ vysvětlil Jindřich Trpišovský. „Proti Leicesteru i Rangers jsme hráli s větší suverenitou, čímž ale nechci říct, že by byl náš výkon špatný. Naopak: dali jsme gól, vezeme skvělý výsledek.“



A vezete také nemalou naději na postup. Odveta se hraje za týden v Edenu.

Do druhého utkání ale musíme zlepšit řadu činností, potřebujeme od některých hráčů lepší individuální výkony, musíme být pevnější v defenzivě, kompaktnější, koordinovanější. Přece jen: Arsenal měl dvě velké šance, které neproměnil, to se jen těžko bude opakovat. Do takových příležitostí už je pustit nemůžeme.

Musela to být obrovská euforie, když jste ve třetí nastavené minutě vyrovnali, že?

Jsem šťastný. Stálo nás to spoustu úsilí a energie. Dvě nebo tři šance jsme si vytvořili a byla by škoda tady o gól prohrát. Cítil jsem z hráčům, že po té inkasované brance, která byla z naší strany hodně zbytečná, se naštvali. Burcovali jsme se, že nám pořád pár minut zbývá, chtěli jsme dát důležitý gól na hřišti soupeře, což se povedlo.

Přitom se s přibývajícím časem zdálo, že vám razantně docházejí síly, nebo ne?

Když do hry přijdou coby střídající hráči Aubameyang, Pépé a Martinelli, tak je to znát. Asi se to projevilo i v běžeckém souboji před gólem, kdy Zima Pépému o dva kroky nestačil. Na druhou stranu i nám hráči z lavičky ohromně pomohli.

Kuchta s Lingrem zejména.

Oživili hru pohybem, kvalitou. Když jsem hovořil o tom, co musíme do odvety zlepšit, je to i větší důslednost. Byli jsme u hráčů soupeře občas později, později jsme spouštěli presink a Arsenal je tým, kterému se velmi těžko odebírá míč. Běžecky to pro naše hráče byl nesmírně náročný zápas, určité rezervy jsem viděl i v naší kombinaci. Ale jo: Výsledek je to výborný.

Stalo se teprve podruhé, aby český tým v novodobé éře s Arsenalem neprohrál.

Musím říct, že jsme potkali kombinačně nesmírně silný tým, skvěle rychlostně vybavený. Arsenal ukázal svou kvalitu, problémy nám dělal zejména Lacazette tím, jak si odskakoval do hloubky a vytvářel prostory pro rychlé hráče na stranách. Přežili jsme velké šance, ale zároveň jsme zbytečně inkasovali po naší standardce.

O tom už jsme ale hovořili, zkuste raději říct něco k jednotlivcům: Holeš na stoperu?

Zahrál perfektně. Debutovat v osmadvaceti letech uprostřed obrany zrovna na Arsenalu, na tomhle superrychlém terénu a proti takovým hráčům, to je něco. Zvládl to suverénně. Možná na nějaké chybky přijdeme u videa, ale já si teď z hlavy nevybavím žádné jeho špatné rozhodnutí. Neskutečný výkon, který navíc korunoval gólem.

Co brankář Kolář?

Pro mě jeden z hrdinů večera. Před dvěma týdny vypadal, že se nemůže jít ani proběhnout, natož aby chytal. Nevěřil jsem, že bude připravený na Arsenal a že tady převede takový výkon. Po tom, co se stalo, šel do brány skoro bez tréninku, i pro hráče to byla obrovská morální vzpruha a určitě jeden z důvodů, proč jsme to tady výsledkově zvládli. Má můj absolutní respekt.

Provod?

Do odvety potřebujeme víc individuálních výkonů, jako předvedl on. Jsem za něj moc rád, protože před rokem to od něj občas bylo rozpačitější. Mnoho lidí nebylo přesvědčených o tom, že je to hráč pro Slavii. Mysleli si, že je to pro něj příliš velký skok, ale byla to jen otázka sebedůvěry, zakomponování do týmu. Dnes můžu říct, že je radost s ním spolupracovat, je to pro nás ohromně důležitý hráč, takový dispečer, který je schopen číst hru. I já s ním během utkání hodně konzultuju různé věci, předává informace ode mě týmu, když například měníme rozestavení. Určitě ukazuje obrovský potenciál, já osobně jsem z něj nadšený.

Nezdá se vám, že Slavii už svými výkony přerůstá?

To je věc, kterou jsme řešili i u Tomáše Součka. Když hráč odejde brzy a bez jména, je to pro něj v zahraničních klubech složitější. Uvidíme, jaká bude budoucnost u Lukáše.