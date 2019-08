Slavia ve hře o jackpot. Proti Kluži může vydělat víc než za minulý ročník

Jen za účast vyplácí UEFA každému z klubů v Champions League takřka 400 milionů korun, za každé vítězství pak dalších sedmdesát a přes dvacet milionů za remízu. Jiný svět!

„Ale pro nás se nic nemění. Každý, kdo dělá fotbal nebo jakýkoli jiný sport, ví, jaká možnost se před námi otevírá. A je úplně jedno, co za balík peněz v tom je,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia hodlá vstříc Lize mistrů vykročit už v úterý v 21 hodin, kdy rozehraje v Kluži play off, neboli poslední čtvrté předkolo. Do Rumunska odcestovala s dvoudenním předstihem, jak se jí to osvědčilo v úspěšné minulé sezoně.



Během ní zaujala v Evropské lize, příjemně překvapovala a mnohé až udivila, když ve vyřazovací fázi vyprovodila belgický Genk, šest gólů ve dvou zápasech nasázela silné Seville a trápila i Chelsea, která později celou soutěž ovládla.

CFR Kluž - Slavia úterý od 21 hodin Sledujte podrobnou online reportáž na iDNES.cz.

Přímý přenos nabídne O 2 TV Sport.

Svými výkony slávisté Evropě po čase znovu připomněli své jméno. A do klubové kasy nasypali během jediného ročníku takřka čtvrt miliardy korun, což mohou nyní šmahem překonat.

Jako poslední český zástupce navíc budou bojovat i za národní koeficient.

V elitní společnosti nejlepších a nejbohatších byla Slavia dosud pouze jedinkrát. Před dvanácti lety tam slavně postoupila přes Ajax, prestiž Ligy mistrů, sportovní i finanční, ovšem od té doby ještě mnohonásobně vzrostla.



Prize money Liga mistrů vs Evropská liga Liga mistrů za účast: 392,5 milionu korun

milionu korun za vítězství: 69,5 milionu korun

milionu korun za remízu: 23 milionů korun

milionů korun za postup do osmifinále: 245 milionů korun Evropská liga

za účast: 75 milionů korun

milionů korun za vítězství: 14,5 milionu korun

milionu korun za remízu: 5 milionů korun

milionů korun za postup ze skupiny: 13 milionů korun Kromě odměn za účast a výsledky UEFA vyplácí dvaatřiceti účastníkům Ligy mistrů i další bonusy. Například podle tzv. coefficient rankingu, který zohledňuje výkony v pohárech za posledních deset let (Plzeň si loni přišla na 200 milionů korun). Každý tým dostane také svůj podíl z televizních práv, který se určuje z poměrné hodnoty národního televizního trhu.

Jen se zeptejte v Plzni, která za loňskou účast v základní skupině inkasovala přibližně 800 milionů korun, což je víc, než vydělala za předchozí dva postupy do slavné soutěže dohromady.

„Náš finanční ředitel Daniel Konrád by možná mluvil jinak, ale já i celý tým myslíme pouze na sportovní část, jsme dva zápasy od velkého snu,“ doplnil Trpišovský.



Slavia se v kvalifikaci o Champions League pokoušela v předešlých jedenácti sezonách čtyřikrát. Pokaždé neúspěšně. V létě 2008 nestačila na Fiorentinu, o rok později, krátce po obhajobě mistrovského titulu v české lize, ji vyřadil moldavský outsider Šeriff Tiraspol. A v posledních dvou letech byly nad její síly jak APOEL Nikósie, tak Dynamo Kyjev.

Tentokrát se slávisté cítí líp připravení. Silnější, zkušenější, zkrátka lepší. „Jsme delší dobu spolu, všichni za tím cílem míříme,“ říká záložník Tomáš Souček.

Bude to stačit?