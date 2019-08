Před zlatou bránou. Využije Slavia jedinečnou příležitost na Ligu mistrů?

Už dnes!

Před devátou večer zazní kouzelné tóny slavné znělky, která provází zápasy v navoněné soutěži. A Slavia se zkusí prokousat mezi evropskou honoraci, kam zatím nakoukla jedinkrát – před dvanácti lety.

Od té doby čtyřikrát neuspěla, při pátém pokusu vypadá nejvíc konkurenceschopná. Okolnosti jí nahrávají. Kdy, když ne teď?

„Letos jsme nejsilnější,“ uvědomuje si kapitán Tomáš Souček, který už v předkolech zažil dvě zklamání. Potřetí smutnit nechce: „Jsme dlouho spolu, máme zkušenosti a cítím, že i největší šanci. Byl by to poslední kousek puzzle.“

Trefně řečeno!

Slavia během posledních měsíců vyrostla v českého suveréna, vyhrála ligu, přidala domácí pohár a ve čtvrtfinále Evropské ligy potrápila i slavnou Chelsea.

Aby byla skládačka kompletní, potřebuje zase po letech nakouknout do elitní společnosti. Tam, kde čekají zážitky, sláva a obrovská kupa peněz: jen za účast ve skupině UEFA rozdává 400 milionů korun.



„To se mnou nic nedělá,“ přesvědčoval v pondělí novináře trenér Jindřich Trpišovský. „Myslíme jen na sportovní část a na to, že jsme dva zápasy od velkého snu.“

O ten se Slavia bude rvát s týmem nabitým zkušenými třicátníky, otřískanými desítkami zápasů v Evropě. A v trochu nezvyklých kulisách: stadion, který leží na kopečku ve vilové čtvrti a z centra vás k němu navedou nápadné ukazatele, vypadá zvenku jako nákupní středisko. Chybí mu jedna tribuna, takže nabízí nečekaný výhled do okolní zvlněné krajiny.

CFR Kluž - Slavia úterý od 21.00, přímý přenos na O2 TV Sport Předpokládané sestavy

Kluž: Arlauskis - Sušič, Vinícius, Burca, Camora - Deac, Bordeianu, Aurélio, Djokovič - Omrani, Rondón. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Traoré, Stanciu, Ševčík - Van Buren. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Kalkavan (video, všichni Tur.).



Kluž má sice nádhernou moderní arénu pro třicet tisíc diváků, tam je však doma druholigová Universtatea. Ale i na stadionu doktora Constantina Raduleska, jak zní celý název, bude po setmění pořádný mumraj.

Namačká se tam sedmnáct tisíc diváků, kteří v pondělí ve vedru stáli dlouhé fronty na poslední lístky – bude vyprodáno. Kluž sice už Ligu mistrů ochutnala třikrát, ale to neznamená, že by teď měla menší hlad. Jen se musí smířit s tím, že jí UEFA kapacitu stadionu zkrouhla skoro o šest tisíc: horní část tribuny za brankou nechala zavřít, protože chatrné pilíře, které ji drží, by nápor skákajícího davu nemusely unést.

Ne, že by to slávisté stačili vnímat, ale v ochozech bude během zápasu hodně slyšet maďarština. Klubu s lokomotivou ve znaku totiž přeje hlavně silná maďarská menšina a na tribunách umí rozpoutat pořádnou divočinu.

Na skromném stadionku bývá dusno, proto tam měla v minulosti problémy i Chelsea nebo Manchester United. Ale teď Kluž sebevědomím nehýří.

„Slavia je velký tým, hraje výborně a beru ji jako favorita,“ přesvědčoval nakřáplým hlasem trenér Dan Petrescu a opatrně zadoufal: „Hlavně doma neprohrát! Budu rád, když nedostaneme gól.“

Pokud bude Kluž podobně zakřiknutá i na hřišti, byla by škoda tuhle šanci nevyužít. Slavia stojí před zlatou bránou a místo nesmělého zaťukání na ni musí rázně zabušit.