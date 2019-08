Liga mistrů? Poslední kousek puzzle. Teď máme největší šanci, ví Souček

Na třetí pokus. Už dvakrát Souček ve Slavii zažil zklamání - předloni mu cestu do Ligy mistrů zatarasil APOEL Nikósie, loni Dynamo Kyjev.

A teď? Proti Kluži by Slavia měla být favoritem a i Souček, který ji povede s kapitánskou páskou, věří, že v Rumunsku udělá první krok k postupu.

„Dá se říct, že Liga mistrů je pro mě poslední kousek puzzle,“ usmál se na tiskové konferenci. „Ale já si chci každý rok dávat vyšší cíle. Není to jen o Lize mistrů, já i celý tým chceme mířit výš a výš. Teď je náš hlavní krok Liga mistrů, ale v každé soutěži chceme být co nejúspěšnější.“

Víte, co vás v Kluži čeká?

Koukali jsme na oba zápasy, jak v Kluži, tak v Glasgow. A trochu jsme čekali, že Celtic doma bude výraznější. Kluž jsme teď už rozebírali i u videa, všechny nás překvapila. Od prvního kola ukázala velkou kvalitu, postupovala zaslouženě.

CFR Kluž - Slavia úterý od 21.00, přímý přenos na O2 TV Sport Předpokládané sestavy

Kluž: Arlauskis - Sušič, Vinícius, Burca, Camora - Deac, Bordeianu, Aurélio, Djokovič - Omrani, Rondón. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Traoré, Stanciu, Ševčík - Van Buren.

Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Kalkavan (video, všichni Tur.).



Chcete postup o to víc, že jste ve Slavii už dvakrát zažil vyřazení?

Letos do toho jdeme nejsilnější. Jsme déle pospolu, máme něco z sebou, teď máme největší šanci se do Ligy mistrů dostat. A všichni za tím jdeme.

Nebude v Evropě cítit, že se tým v létě změnil a odešli třeba stabilní stopeři Deli a Ngadeu?

To k tomu patří, zastoupili je noví. Z šesti zápasů jsme v lize dostali jeden gól, obrana funguje. O nic jsme nepřišli, naopak můžeme teď víc tvořit a rozehrávat odzadu, protože kluci, kteří je nahradili, jsou techničtější.

Cítíte jako kapitán v boji o Ligu mistrů větší tlak?

Už minulou sezonu jsem měl občas pásku, to platí i teď. Když s ní hraju, tak cítím odpovědnost, ale hlavně chci, aby kluci věděli, že se na mě můžou spolehnout. Že si to všichni navzájem vrátíme.