Stanciu o Kluži: Je jako můj druhý domov. Ale Rumuny jsem si nepřál

Play off o Ligu mistrů na O2TV Závěrečné 4. předkolo se marketingově počítá jako skupinová fáze. Proto zápas českým divákům nabídne O 2 TV Sport, která je držitelem vysílacích práv pro Česko. Součástí přímého přenosu bude i studio, jehož programem budou na podzim provázet Petr Svěcený a Libor Bouček, jeden z nejžádanějších a nejpopulárnějších moderátorů na české scéně. Dřív provázel diváky Ligou mistrů na Prima Cool. „Pro mě to bylo nejkrásnější období, Liga mistrů je nejcennější brand na světě. Ztvárnění Ligy mistrů na O2TV je fantastické a já si u toho přál být. Teď se mi to splnilo,“ řekl Bouček. Do studia si bude zvát hosty z řad známých fotbalistů, trenérů, ale i ze zástupu herců, zpěváků či populárních osobností. „Ale fotbal vždycky musí hrát hlavní roli, nedostaneme se za nějakou hranu,“ ujišťuje.