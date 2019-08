Pokus č. 10, tentokrát v Rumunsku. Slavia odletěla k bojům o Ligu mistrů

„Všichni se těšíme, k tomuhle dvojzápasu jsme směřovali celý rok,“ neskrývá Zdeněk Houštecký, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského.

CFR Kluž - Slavia úterý od 21 hodin

Na palubě speciálu, který v před osmou hodinou večer odstartoval z pražského letiště Václava Havla, scházel pouze Jakub Hromada, jenž vůbec nefiguruje na soupisce pro play off. Cesta do Kluže by měla slávistům trvat necelé dvě hodiny.

„Znovu cestujeme dva dny předem, jak jsme zvyklí. I když tentokrát až po tréninku v Praze. Chceme, aby se tým dostal do co největší pohody,“ pokračoval Houštecký.

Liga mistrů je meta, ke které se Slavia v současné éře, po vstupu movitých majitelů z Číny, upíná. V celé historii si základní skupinu zahrála pouze před dvanácti lety, osmkrát ztroskotala v kvalifikaci.

Slavia a Liga mistrů Devět pokusů, jediný úspěch ročník 2000/01

2. předkolo proti FK Šamkir (Ázerb.) 1:0 a 4:1

3. předkolo proti Šachtaru Doněck 1:0 a 0:2 po prodl. ročník 2001/02

3. předkolo proti Panathinaikosu 1:2 a 0:1 ročník 2003/04

2. předkolo proti FK Leotar Trebinje (Bos.) 2:1 a 2:0

3. předkolo proti Celtě Vigo 0:3 a 2:0 ročník 2005/06

3. předkolo proti Anderlechtu 1:2 a 0:2 ročník 2007/08 (postup do základní skupiny)

2. předkolo proti Žilině 0:0 a 0:0, 4:3 na pen.

3. předkolo proti Ajaxu 1:0 a 2:1

ročník 2008/09

3. předkolo proti Fiorentině 0:2 a 0:0 ročník 2009/10

3. předkolo proti Šeriffu Tiraspol 0:0 a 1:1 ročník 2017/18

3. předkolo proti BATE Borisov 1:0 a 1:2

4. předkolo proti APOEL Nikósie 0:2 a 0:0 ročník 2018/19

3. předkolo proti Dynamu Kyjev 1:1 a 0:2 Pozn.: 4. předkolo, neboli play off Ligy mistrů se hraje od roku 2009.

Třeba předloni v play off nadvakrát nedala gól kyperskému APOEL Nikósie, tehdy ještě pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého. A už s Jindřichem Trpišovským na startu minulého ročníku nestačila na Dynamo Kyjev, byť si následně pohárovou sezonu protáhla v Evropské lize až do poloviny dubna.

Ve vyřazovacích duelech druhé kontinentální soutěže nabrala sebevědomí, zjednala si respekt i u těch největších soupeřů, jako byli například fotbalisté Sevilly nebo Chelsea. A z nabytých zkušeností chce nyní čerpat.



„Liga mistrů je cíl, který jsme si určili po našem nástupu. Sen, který si každý z nás chce splnit,“ řekl Houštecký před další letní cestou na východ.

A co na Slavii v Rumunsku vlastně čeká?

„Starší stadion a temperamentní fanoušci. Celkově velmi specifické prostředí, na které je soupeř zvyklý a my se mu budeme muset přizpůsobit,“ ví Houštecký.



Kluž, třísetitisícové univerzitní město s početnou maďarskou menšinou, leží na severozápadě země na historickém území Sedmihradska, též známého jako Transylvánie. Dřív byla součástí Rakouska-Uherska.

Místní fotbalový klub CFR je rumunským šampionem a svým příběhem připomíná vzmach české Viktorie Plzeň: z přehlíženého regionálního týmu vyletěl až mezi národní elitu.

Kluž se mezi tu rumunskou zařadila v posledních patnácti letech, kdy získala pět titulů a třikrát se probojovala do základní skupiny Ligy mistrů.

„Mají obrovské zkušenosti, jsou to vesměs techničtí hráči, velice silní na balonu. Připravili jsme se na ně a uvidíme, jak to zvládneme,“ doplnil Houštecký.

Fotbalisté rumunské Kluže překvapivě vyřadili ve 3. předkole Ligy mistrů skotský Celtic Glasgow.

V aktuální sezoně je Kluž v zápřahu už od začátku července. V Champions League postupně vyřadila Astanu (3:1 a 0:1), Maccabi Tel Aviv (1:0 a 2:2) a Celtic Glasgow (1:1 a 4:3). V domácí nejvyšší soutěži, která začala ve stejný den jako česká, v šesti kolech získala jen o dva body méně než Slavia.

Ta se na souboje o Ligu mistrů naladila pátečním vítězstvím v Českých Budějovicích (3:0), to Kluž v sobotu na hřišti Sepsi Sfantu Gheorghe jen remizovala (1:1).



„Jejich zápasy pochopitelně sledujeme,“ poznamenal kouč Trpišovský. „Ale vycházíme hlavně z těch, které odehráli v Evropě. Doma totiž spoustu hráčů na poháry šetří.“

Aby ne, vždyť Liga mistrů je pro všechny lákadlem z největších. Kdo se k ní v úterý přiblíží?