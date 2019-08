O Ligu mistrů v barvách čínského partnera. Slavia nastoupí v zeleném

Trénink fotbalistů Slavie na hřišti rumunské Kluže.

dnes 16:03

Kluž (Od našeho zpravodaje) - Slávističtí fotbalisté nastoupí do úvodního utkání play off Ligy mistrů na hřišti rumunské Kluži v zelených dresech, které odkazují na jejich partnerství s čínským Pekingem Guoan. Nařídili to zástupci UEFA.

Fotogalerie Slávisté v Kluži Zobrazit fotogalerii Bude to v úterý večer v rumunské Kluži netradiční pohled. Slávisté se z červenobílých barev převlečou do kombinace zelené a žluté. V alternativní slavnostní sadě budou hrát poprvé od jejího březnového odhalení. „O tom, že budeme hrát ve třetí kombinaci, nás informovala UEFA. Je to běžná praxe, že několik dní dopředu vybírají barevnou kombinaci dresů obou soupeřů, rozhodčích, ale třeba i rozlišovacích sad nebo podavačů míčů. Všechno musí sedět,“ vysvětlil Michal Býček, slávistický mluvčí. Domácí nastoupí ve svých klasických vínových trikách, proto Slavia nemohla využít svou venkovní černou sadu.  | UEFA vybrala barevnou kombinaci dresů pro 4. předkolo LM, Slavia se poprvé představí ve své 3. sadě dresů. Tak ať jsou ve sve premiéře vítězné! Domácí dnes budou tmavě červení, v Praze ve své třetí sadě. #clusla pic.twitter.com/wzuGkTcyNG — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 20, 2019 Podle slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka měl tým zelené dresy využívat především při mimořádných příležitostech. „Odráží hloubku našeho partnerství s pekingským klubem Guoan,“ řekl v březnu. CFR Kluž - Slavia od 21.00, přímý přenos na O2 TV Sport „A nyní vyšla zástupcům UEFA zelená varianta jako nejlepší možná pro daný zápas. Stejně tak by měla ve své třetí sadě nastoupit v odvetě i Kluž,“ doplnil Býček.