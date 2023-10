Trpišovský v Římě: Mourinho chválil? Asi nás neviděl v Teplicích

„Miluju staré historické stadiony,“ vydechl, když začal vyprávět pod zvlněným stropem futuristického tiskového centra. „Vidět je, to je pro mě největší zážitek kromě samotného utkání.“

To Slavii čeká ve čtvrtek od devíti hodin večer a bude vyvolávat vzpomínky na rok 1996, kdy nadupané AS na jeho hřišti navzdory porážce 1:3 šťastně a slavně vyřadila gólem Jiřího Vávry v prodloužení.

Trpišovskému bylo tehdy dvacet, fandil u televize a fotbal hrál za pražské Kyje. Vybaví si, že se nedlouho poté jako hráč potkal na turnaji s Jiřím Štajnerem, který Vávrovi trefu připravil - a brzy ze Slavie zmizel do venkovských Louňovic.

Takže na vás dýchla nostalgie, trenére?

Kluci to probírali už po losu, na hotelu se o tom bavíme i teď. Pro Slavii to byla výjimečná sezona, obrovský úspěch. Já koukal doma v obýváku, jako na všechny fotbaly v té době (úsměv). Byl to zápas, který si historie pamatuje jako slavnou prohru - a obrovský úspěch.

Poslední zápasy s giganty jste v pohárech kvůli covidové pandemii hráli bez diváků. Těšíte se teď o to víc?

Jednoznačně. Bez diváků jsme byli v Leverkusenu, na Arsenalu, v Leicesteru i třeba na Fenerbahce. Hrozně se těším, je to pro mě zápas jako Liga mistrů. Úroveň je stejná jako v zápasech, které jsme odehráli s Interem, Dortmundem nebo Barcelonou. AS s trenérem Mourinhem, se skvělými hráči, fantastickou kulisou? To bude zážitek.

Když jste zmínil kouče Mourinha, co byste mu vzkázal?

Že je pro mě největší trenérská legenda z doby, kdy jsem se tuhle práci učil. Miloval jsem Chelsea s Petrem Čechem, s Drogbou, Makelelém... Potkat se s ním je něco neskutečného. Jsme se Slavií sedmý rok v Evropě, ale on je největší trenérská ikona, která proti nám na lavičkách stála. Moc si toho setkání všichni vážíme.

AS Řím - Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

I Mourinho mluvil o vás hezky.

Asi neviděl náš zápas v Teplicích, což je dobrá zpráva. Nebo vlastně špatná, protože nás nepodcení (úsměv). My trenéři týmy sledujeme, vidíme spoustu zápasů soupeře, umíme si vyhodnotit, kdo proti nám stojí. Byla to hezká slova, my se musíme pokusit to naplnit v praxi. Kdyby se to povedlo, bylo by to by pro nás největší vyznamenání.

Mourinho tvrdil, že viděl Slavii dvou tváří, že v derby se Spartou jste hráli úplně jinak než v ostatních zápasech. Jakou tvář ukážete?

Derby byl specifický zápas, který se doufám už nikdy nezopakuje. Pro mě je největší přání, abychom byli odvážní. Pro spoustu našich hráčů to bude první taková zkouška a já doufám, že už kvůli fanouškům ukážeme Slavii, která umí hrát i s takovým soupeřem jako rovný s rovným. Že se soupeři ve všech parametrech minimálně vyrovnáme a budeme aktivní. Snad přispějeme k tomu, aby si lidi zápas zase pamatovali jako výjimečný.

Ještě naposledy k Mourinhovi: vyznáváte jiný styl fotbalu, i tak vás inspiroval?

Určitě ano. Znám v českém fotbale spoustu lidí, kteří ho v podstatě kopírovali. Mám o něm doma dvě knížky, v Liberci jsem jednu kdysi přečetl během dovolené... Jeho jméno řeknete kdekoli na planetě a každý ví, kdo to je. A jestli se pohledem na fotbal lišíme? Jedna věc je týmová strategie, ale pak jsou detaily ve hře, standardky... Já si nejvíc pamatuju jeho tažení s Interem, když vyhráli Ligu mistrů. To jeho propojení s hráči... Třeba s Materazzim, který moc nehrál, přesto měl důležitou roli v kabině a on ho poslal na hřiště na poslední minuty. Učil jsem se od něj vztah s kabinou, propojení, vzájemný respekt.

Kým ho překvapíte? Odtajníte nějaké jméno ze sestavy? Třeba stopera Vlčka, který seděl na tiskové konferenci vedle vás?

Jsme rád, že jste se zeptali, je to v poslední době tradice, která nám nosí štěstí, takže jsem rád, že ji můžeme zachovat. Že tu Tomáš seděl, to neznamená, že bude hrát... Ale dobře, bude hrát (úsměv). Taky můžu říct, že Masopust nastoupí na dalším netradičním postu. Snad ho zvládne tak, jako ty předchozí.

Vzhledem k situaci ve skupině budete v Římě hrát o první místo. Je výhoda, že se s AS utkáte nejdřív venku a až pak doma?

Radši bychom hráli první zápas doma, ve druhém se soupeř už většinou dobře připraví. Jsme nadšení, že máme šest bodů, je to skvělý vstup. Máme teď dva zápasy na to, abychom si ještě vylepšili postavení ve skupině. Jedna věc jsou body, druhá herní projev, který je pro nás stejně důležitý. Musíme pracovat na tom, abychom si tohle postavení udrželi. Máme možnost si tady sáhnout na současný strop, který nám ukáže, jak na tom náš nově vznikající tým vlastně je.