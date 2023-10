Slávisté se přes zákaz sešli u Kolosea. Bojkot kvůli choreu s Caesarem nebude

Fanoušci do Říma kvůli přípravám poprvé vyrazili už před více než měsícem, aby změřili rozměry sektorů. Sehnali i domácími vyžadovaný nehořlavý materiál a malovanou plachtu pak tvořili tři týdny. Pak ji na žádost policie rozdělili na dvě části. Následně dostali zelenou i od klubu a UEFA coby organizátora zápasu.

AS Řím - Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Tak v čem je problém? Nejdřív v tom, že motiv chorea, podobný tomu, který mají slávisté na tričkách, podle zástupců města Caesara a Řím zesměšňovalo.

A tak dlouhodobá práce fanoušků přijde vniveč.

„Následně se situace mění a problém má nespecifikovaná osoba z vedení policie, která choreo zatrhuje,“ píše se v prohlášení na webu tribunasever.cz, který sdružuje slávistické ultras. „Dle něj by mimo jiné pobouřilo ultras AS Řím a proto nepovolí jeho vpuštění na stadion. Paradoxem je, že se dozvídáme, že za vpuštění lobbovali také právě ultras AS, za což jim děkujeme.“

Nejaktivnější fanouškovská skupina Slavie Tribuna Sever původně svolala protestní sraz u Kolosea na 15:00, nakonec ho o hodinu posunula. Pražský klub přitom na svém webu vyzval příznivce, aby shromáždění úplně zrušili. Varoval, že policie jej bude považovat za nezákonné a je připravena zakročit proti všem, kteří se dopustí protiprávního jednání.

K ničemu takovému ale nedošlo. Sraz proběhl v poklidu a zhruba pět stovek příznivců se za občasného skandování vydalo na krátký pochod. K osm kilometrů vzdálenému stadionu fanoušci neplánovali dojít, zamířili pouze k připraveným autobusům. Příznivce hlídali policejní těžkooděnci.

Celé odpoledne se vedla dlouhá jednání, od nichž si slávisté slibovali, že by přeci jen mohli prezentaci na stadionu realizovat. Těsně před plánovaným srazem pak přišly definitivní zprávy.

„Veškeré naše diplomatické možnosti s vyjednáváním o vpuštění chorea padly,“ uvedla Tribuna Sever na facebooku. „Bylo nám z okolí stadionu vykázáno i auto s předem domluveným parkováním.“

Fanoušci kvůli tomu původně zvažovali i bojkot utkání, nakonec k němu ale nesáhnou. „Bojkotem choreografie bychom v tomhle absurdistánu nic nezmohli, jen bychom oslabili naše hráče v důležitém utkání,“ dodali slávističtí nejaktivnější příznivci.