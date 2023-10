Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Řím (Od našeho zpravodaje) - Jiří Štajner se přikrčil a bác. Letící balon zasáhl nezkrotného bohéma do ramene. Jiří Vávra pospíchal, ve sprintu narazil na kutálející se míč a instinktivně do něj plácnul pravým nártem. Gól! Dva mládenci, od kterých to z pozice náhradníků nikdo nečekal, zařídili 19. března 1996 postup Slavie do semifinále Poháru UEFA. Byl to jeden z nejslavnějších momentů v historii klubu.