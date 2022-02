Slavia proti Fenerbahce bez Trpišovského. Zástupce Köstl: Snad se mu nepřitíží

Hlavní zodpovědnost tak padne na Köstla a druhého asistenta Zdeňka Houšteckého. Nervozita? Očekávání? Co vlastně dočasný slávistický kouč číslo jedna prožívá? Prý nic extra.

Fenerbahce Istanbul–Slavia ve čtvrtek od 18.45 hodin ONLINE

„Zatím to vůbec nijak zvláštně nevnímám,“ líčil v předvečer zápasu na tiskové konferenci. „Přípravu jsme dělali stejnou jako vždycky. Teď tu před vámi sedím, to změna je, ale asi to budu víc cítit až během zápasu. Naposledy jsem za Jindru zaskočil ještě v Liberci, taky v evropském poháru proti Larnace. A zápas dopadl dobře, tak snad na to v Istanbulu navážeme.“

V čem je příprava bez Jindřicha Trpišovského jiná?

Na Jindru jsme všichni zvyklí, ale dlouhodobě platí, že všechna rozhodnutí jsou od nás trenérů a že je ladíme společně. Je to tak i teď. Komunikace probíhá, během středy jsme si s Jindrou volali, to zopakujeme i teď po tréninku a ve čtvrtek. O komunikaci během zápasu jsme se zatím nebavili.

Jak snáší, že v Istanbulu nemůže být?

Samozřejmě ho to mrzí. Každý by u takového zápasu chtěl být. Doufáme, že se mu po zítřku nepřitíží. Lidi to berou tak, že je Fenerbahce favoritem, my se budeme snažit, aby se to po prvním utkání stočilo na naši stranu a budeme chtít Jindrovi udělat radost. Chceme uspět, což by samozřejmě platilo, i kdyby tady byl.

Co od Fenerbahce čekáte?

Pro nás je obrovská čest, že můžeme hrát s takovým klubem, na tak krásném stadionu. Bereme to jako velkou výzvu. Sledovali jsme je už od losu, od té doby změnili trenéra i styl hry, ale individuality zůstaly. Dopředu mají extrémně nepříjemný tým, když třeba Valencia a Pelkas zapnou motory, je to nepříjemné. Ale jsme připravení. Víme, že Fenerbahce má tým plný ofenzivních individualit, ale směrem dozadu mají pár problémů. Budeme se jich snažit využít.

Po odchodech Stancia a Kuchty musíte za pochodu měnit sestavu. Jak se s tím tým vyrovnává?

Stresy z toho nemáme, jsme už zvyklí, že opory odcházejí. Zasáhlo by to asi každý tým, zrovna tihle dva měli prsty v hodně gólech, ale musíme se s tím vyrovnat. Tak jako mockrát předtím, když odcházeli Souček, Coufal, Zima, Sima a další. Máme tu nové, mladé hráče s velkým potenciálem, snažíme se je rozvíjet, i zkušenost z utkání proti Fenerbahce jim může hodně pomoct.

Už víte, jak vyřešíte problém na pozici pravého obránce, kde chybí vykartovaný Bah a zraněný Masopust?

Představu samozřejmě máme, hráči už vědí, na jakých pozicích kdo nastoupí, protože jsme potřebovali u videa udělat přípravu na jednotlivé hráče Fenerbahce. Zvažujeme i změnu rozestavení, protože personální nouze je fakt velká. Ale víc bych nerad odkrýval karty. Nechceme ponechat nic náhodě.