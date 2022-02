Tecl a jeho černá série: Netrápím se. Absence trenéra? Bude to nezvyk

Přitom to bude brzy osm let.

Fenerbahce Istanbul–Slavia ve čtvrtek od 18.45 hodin ONLINE

20. března 2014 se Tecl v utkání Evropské ligy s Lyonem trefil ještě v dresu Plzně v pohárech naposledy. Pro útočníka úmorné čekání.

„Ale já na to opravdu nemyslím a netrápím se tím. Samozřejmě, že pokud nastoupím, odvedu sto procent a budu chtít dát gól. Ovšem jestli zvítězíme, je mi to jedno,“ řekl v Istanbulu v převečer utkání Konferenční ligy proti Fenerbahce

Se střílením gólů má na startu jara problémy celý tým. Zaměřili jste se na to během tréninků?

Takovým situacím se věnujeme pořád. Není to tak, že když se nám teď dva zápasy nepovedly a nevstřelili jsme v nich branku, začneme panikařit a překopeme tréninkový plán. Je správné, že jsme zachovali chladnou hlavu, děláme, na co jsme zvyklí a s čím jsme doteď byli úspěšní. Víme, že výkony ideální nebyly, ale stavíme se k tomu čelem. Věřím, že góly zase přijdou.

„Fanoušci, klobouk dolů“ Navzdory klubovému apelu, aby do Istanbulu za Slavií kvůli opatřením místních úřadů necestovali, několik červenobílých fanoušků do Turecka vyrazilo. Doufali, že se dostanou k lístkům. Ale: nestalo se. „Potkali jsme je na letišti, kde ještě doufali. Bohužel to pro ně dopadle špatně. Je mi jich líto, ale klobouk dolů za to, že za námi i přesto všechno vyrazili...“ řekl Tecl.

Jak vám přípravu na utkání komplikuje absence hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského?

Doufám, že to žádná komplikace nebude. Spíš je to pro všechny nezvyk. Trenéři jsou v kontaktu a ve finále stejně záleží na hráčích na hřišti.

Čím se v Turecku chcete prezentovat?

Hlavně musíme hrát týmově. To by mohlo být pro soupeře nepříjemné. Víme, že má Fenerbahce řadu skvělých hráčů, a víme, že na takové většinou platí velká agresivita. Tu chceme na hřišti ukázat.

Jste připravení i na variantu, že se v domácí sestavě objeví německý mistr světa Mesut Özil? S týmem po měsíci trénoval a jeho start prý není vyloučený.

Připravení jsme na všechno. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je Fenerbahce silnější bez, nebo s Mesutem Özilem. Má za sebou skvělou kariéru a pořád je obrovsky kvalitní. Já osobně bych ho na hřišti viděl rád.

Fotbalista Mesut Özil v dresu tureckého Fenerbahce Istanbul.

Ve Slavii si stále zvykáte na hru bez Stancia s Kuchtou, produktivní dvojky, o kterou jste v zimě přišli. Můžete zvládnout pohárovou misi i bez nich?

Cítím, že nálada v týmu je dobrá. Pro některé mladší kluky bude utkání, jako je to s Fenerbahce, obrovská zkušenost, která je však může posunout i o několik levelů výš. Domácí jsou favoritem, ale my jim to budeme chtít určitě co nejvíc ztížit. Šanci máme. Pevně věřím, že postoupíme.