Slávisté zahodili blbou náladu. Na Fenerbahce míří zatím bez trenéra

Po nulovém startu s Karvinou a Spartou si v neděli po Slovácku oddechli. Konečně zvítězili. „A před cestou do Turecka v týmu určitě zavládne lepší nálada,“ líčil záložník Ondřej Lingr. Jenže problémy se na slávisty lepí dál - i před vstupem do vyřazovacích bojů fotbalové Konferenční ligy na Fenerbahce. S týmem do Istanbulu neodcestoval Jindřich Trpišovský.