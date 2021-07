Zaplaťpánbůh, že chyba přišla až na konci, říká kouč Bílek. Vyhlíží Velšany

Hrálo se v arménském Jerevanu, kam Brest přesunul své domácí střetnutí. Pro Bílka to bylo možná dobře, nemusel se totiž vracet do míst, kde před rokem s Astanou vypadl.

Tentokrát může slavit, aspoň trochu. Přehánět to ale nelze, vždyť Viktorii stojí v cestě do základní skupiny ještě dvě předkola.

Rychlý gól Kayamby vás uklidnil.

Věděli jsme, že to bude těžké. Podmínky nebyly jednoduché, foukal hrozný vítr. Jsem ale rád, že to nakonec nebyly nervy. Jen škoda té chyby ke konci zápasu, kdy jsme soupeři nabídli gól.



Je výhra o to cennější, když se podíváte, kolik fotbalistů máte stále na marodce?

Radost samozřejmě máme. Jeli jsme sem s týmem, který teď prostě máme k dispozici. Vrátil se Hejda a sehrál dobré utkání. Celkově kluci, co nastoupili, odvedli solidní výkon.

A to se ještě zranil Jean-David Beauguel... Přitom už v neděli hrajete ligu proti Bohemians.

Uvidíme, jak na tom bude. Nevím, jestli do nedělního zápasu zasáhne, ale věřím, že to nebude nic vážného. Byla by to další velká ztráta, je to klíčový hráč.



Viktorii čeká cesta do Walesu Pokud si chce Viktoria zahrát skupinu Evropské konferenční ligy, potřebuje zdolat ještě dva soupeře. Jméno toho nadcházejícího už zná, narazí totiž na velšský tým The New Saints. Celek z města Oswestry suverénně vyřadil litevský Kauno Žalgiris. První střetnutí by měli Západočeši odehrát venku už příští týden. Teď musí zjistit, jaké procedury je vzhledem k protikoronavirovým opatřením při cestě do Spojeného království čekají. Je jasné, že Plzeň bude favoritem. Případný pohárový výpadek by se bral jako velký neúspěch.

Jak na vás Brest působil? Viděl jste v odvetě nějaký rozdíl oproti prvnímu souboji?

Byli hrozně nepříjemní, bránili nám v kombinační hře, ale popasovali jsme se s tím. První gól nás uklidnil a utkání jsme měli pod kontrolou, protivník měl jen nějaké závary.

Nakonec jste Brestu snížení nabídli, Modou N’Diaye chyboval při rozehrávce. Pramení to z jeho nezkušenosti?

V přípravě sehrál dobré zápasy, není to pro něj jednoduchá situace. Odehrál pár utkání ve druhé lize, teď je najednou v evropských pohárech a vede si slušně. Prostě udělal chybu a zaplaťpánbůh, že to bylo až ke konci. Ale mrzí to.



Start do sezony se vám však vydařil, zatím jste napříč soutěžemi stoprocentní.

Třikrát jsme vyhráli, což je slušné. O to víc, když nemáme kompletní kádr a spoustu hráčů nemůžeme využít. Dostali příležitost kluci, co třeba v přípravě tolik nehráli. Perou se s tím statečně.

V dalším předkole narazíte na velšský celek The New Saints. Co od něj očekáváte?

Těžký soupeř, proti Žalgirisu vyhráli velkým rozdílem. Určitě to bude kvalitní tým.