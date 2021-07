Horké počasí, nová matematika. Na remízu hrát v odvetě nebudeme, zní z Plzně

Čtvrteční utkání, které startuje v 18 hodin SELČ, nevysílá žádná televize, dokonce ani nevzniká přenos, a tak počínání Západočechů fanoušci nejspíš neuvidí.

ONLINE: Dynamo Brest vs. Viktoria Plzeň podrobná reportáž ve čtvrtek od 18:00

Je třeba připomenout, že se změnila pohárová matematika, góly vstřelené na hřišti soupeře už tak nejsou výhodnější než ty z domácího prostředí.

Pokud tak v arménském azylu padne Plzeň o jednu branku, půjde se do prodloužení. Tuto variantu si však plzeňský kouč Michal Bílek nepřipouští.

„Určitě nebudeme hrát ani na remízu. Vyhráli jsme, což je výhoda, ale nemůžeme se soustředit jen na defenzivu. Chceme být nebezpeční, chodit daleko víc do zakončení než v prvním zápase,“ prozradil.

Nadále platí, že kádr Viktorie je zdevastovaný četnými zdravotními problémy. Pozitivem ovšem je, že do Arménie s týmem odcestoval i Lukáš Hejda. Od lékařů dostal povolení s přeraženým nosem nastoupit, dokonce už ani nemusí mít ochrannou masku.

„Dva týdny ale nehrál. Uvidíme, jak bude vypadat,“ tajil Bílek, jestli vyšle spolehlivého středního obránce do základní sestavy.

Plzeň se musí chystat na nepříjemné povětrnostní podmínky. V Arménii, kam Brest své odvetné klání přesunul, panují vysoké teploty a pořádné vlhko. Na čtvrteční večer je však hlášené jisté ochlazení, teploměr by měl ukazovat zhruba 25 stupňů.

Pro fotbal přijatelné.

„Říkat, že počasí může zápas ovlivnit, je blbost,“ pronesl rezolutně stoper Luděk Pernica. „Bude se hrát až kolem osmé místního času, to už takové vedro být nemá.“

Pokud by se Viktorii podařilo postoupit, s největší pravděpodobností by v příštím předkole narazila na velšský celek The New Saints.