Soupeřem Plzně bude velšský TNS. Přemožitel Slovácka narazí na Kodaň

Odvetná utkání 2. předkola

Vorskla Poltava - KuPS Kuopio (Fin.) 2:3 po prodl. (2:2, 0:0), první zápas: 2:2, postoupilo Kuopio; Birkirkara (Malta) - Olimpija Lublaň 1:1 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 4:5, první zápas: 0:1, postoupila Olimpija; Häcken (Švéd.) - Aberdeen 2:0 (0:0), první zápas: 1:5, postoupil Aberdeen; Santa Coloma (And.) - Hibernian 1:2 (0:0), první zápas: 0:3, postoupil Hibernian; Levadia Tallinn - Dundalk (Ir.) 1:2 (1:1), první zápas: 2:2, postoupil Dundalk; Žilina - Apollon Limassol 2:2 (1:1), první zápas: 3:1, postoupila Žilina; Torpedo Žodino (Běl.) - FC Kodaň 0:5 (0:1), první zápas: 1:4, postoupila Kodaň; Rosenborg Trondheim - Hafnarfjördur (Isl.) 4:1 (0:0), první zápas: 2:0, postoupil Rosenborg; Sfantu Gheorghe - Trnava 1:1 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 3:4, první zápas: 0:0, postoupila Trnava; Ašdod (Izr.) - Karabach 0:1 (0:1), první zápas: 0:0, postoupil Karabach; Valerenga Oslo - Gent 2:0 (1:0), první zápas: 0:4, postoupil Gent; Aarhus - Larne (Sev. Ir.) 1:1 (0:1), první zápas: 1:2, postoupilo Larne; Milsami Orhei (Mold.) - Elfsborg 0:5 (0:3), první zápas: 0:4, postoupil Elfsborg; Sivasspor - Petrocub Hincesti (Mold.) 1:0 (0:0), první zápas: 1:0, postoupil Sivasspor; Beer Ševa (Izr.) - Arda Kardžali (Bulh.) 4:0 (2:0), první zápas: 2:0, postoupila Beer Ševa; Maccabi Haifa - Dinamo Tbilisi 3:1 (2:0), první zápas: 0:0, postoupilo Maccabi; The New Saints (Wales) - Kauno Žalgiris 5:1 (3:0), první zápas: 5:0, postoupili TNS; Maccabi Tel Aviv - Sutjeska (Č. Hora) 3:1 (2:0), první zápas: 0:0, postoupilo Maccabi; Fola Esch (Luc.) - Soligorsk (Běl.) 1:0 (0:0), první zápas: 2:1, postoupila Fola; Breidablik (Isl.) - Austria Vídeň 2:1 (2:0), první zápas: 1:1, postoupil Breidablik; Čenstochová (Pol.) - Suduva (Lit.) 0:0 po prodl., na pen. 4:3, první zápas: 0:0, postoupila Čenstochová; Vojvodina Novi Sad - Panevěžys (Lit.) 1:0 (0:0), první zápas: 1:0, postoupila Vojvodina; Partizani (Alb.) - Basilej 0:2 (0:1), první zápas: 0:3, postoupila Basilej; Feyenoord Rotterdam - Drita (Kos.) 3:2 (1:2), první zápas: 0:0, postoupil Feyenoord; Vratislav - Ararat Jerevan (Arm.) 3:3 (1:2), první zápas: 4:2, postoupila Vratislav; Rijeka - Gzira (Malta) 1:0 (1:0), první zápas: 2:0, postoupila Rijeka; BATE Borisov - Dinamo Batumi 1:4 (1:0), první zápas: 1:0, postoupilo Dinamo; Puskás Akadémia - RFS (Lot.) 0:2 (0:0), první zápas: 0:3, postoupil RFS; Connah's Quay Nomads (Wal.) - Priština (Kos.) 4:2 (1:2), první zápas: 1:4, postoupila Priština; Borac Banja Luka (Bosna) - Linfield (Sev. Ir.) 0:0, první zápas: 0:4, postoupil Linfield; Škendija Tetovo (Mak.) - Riga FC 0:1 (0:0), první zápas: 0:2, postoupila Riga; AEK Atény - Velež (Bosna) 1:0 po prodl. (1:0, 0:0), na pen. 2:3, první zápas: 1:2, postoupil Velež; Servette Ženeva - Molde 2:0 (1:0), první zápas: 0:3, postoupilo Molde; Maribor - Hammarby 0:1 (0:1), první zápas: 1:3, postoupilo Hammarby; Bohemians (Ir.) - Dudelange (Luc.) 3:0 (1:0), první zápas: 1:0, postoupili Bohemians; Dunajská Streda - Partizan Bělehrad 0:2 (0:1), první zápas: 0:1, postoupil Partizan; Osijek - Štětín 1:0 (0:0), první zápas: 0:0, postoupil Osijek; Vllaznia (Alb.) - AEL Limassol 0:1 (0:1), první zápas: 0:1, postoupil Limassol; Universitatea Craiova - Laci (Alb.) 0:0, první zápas: 0:1, postoupil Laci.