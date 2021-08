Velšská mise, část první. Fotbalová Plzeň už počítá i s Buchou

Drobný stadionek Park Hall, na který se sotva vtěsnají dvě tisícovky fanoušků, je pro poháry nevyhovující, a tak se musel tým z města Oswestry přesunout do velšské metropole.

Že by přišel plný dům, to se na třiatřicetitisícovém Cardiff City Stadium čekat nedá, ostatně ani současné protikoronavirové regule takovou návštěvu nepovolují. Příznivci by z domovského města v Anglii navíc museli cestovat nějakých 206 kilometrů.

Ano, čtete správně. Z Anglie. Ačkoliv je TNS velšským klubem, sídlí těsně za hranicemi.

To ale ve čtvrtek večer hrát roli nebude ani v nejmenším. The New Saints si v minulém předkole hravě poradili s litevským mužstvem Kauno Žalgiris, kterému v součtu nasázeli až těžko uvěřitelných deset gólů.

„Dát někomu pět branek není jednoduché, ať už jde o jakéhokoli soupeře. A když to dokážete dvakrát za sebou, tak to ukazuje sílu a kvalitu ofenzivy. Nemohu říci, že by mě to nějak děsilo, ale určitě se na to musíme připravit,“ tvrdí plzeňský gólman Aleš Hruška.

Pokud by Viktoria vyhrála 2:1, asi by to překvapilo málokoho. Proč? Právě tento výsledek je totiž pro Západočechy v úvodu sezony příznačný. Všechny dosavadní soutěžní zápasy ovládli shodně tímto poměrem. Naposledy v neděli na půdě Bohemians, kdy otočili výsledek ve druhém poločase.

„Osobně bych chtěl už zvítězit s nulou. Ale pokud budeme vyhrávat, tak klidně pořád dva jedna,“ směje se kapitán Lukáš Hejda.

Plzeňští Lukáš Hejda (vlevo) a Lukáš Kalvach ¨

Pozitivní zprávou pro Viktorii je, že poprvé může v novém ročníku využít služeb Pavla Buchy. Šikovného středopolaře trápilo po soustředění zranění, nyní už je ale v pořádku. Zdravotně omezený už by neměl být ani Jean-David Beauguel, jenž se potýkal s bolavým svalem.

Plzeň je favorit, ani remíza by však nebyla špatným vkladem do odvety. „Za poslední dobu to ale je nejlepší tým ve Walesu, takže to určitě nebude nic jednoduchého,“ zdůrazňuje brankář Hruška.