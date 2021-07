Hejda, nový kapitán Plzně. Snad poprvé mi to vyšlo vítězně, radoval se

„V minulosti jsem byl pár zápasů kapitán, ale snad poprvé mi to vyšlo vítězně, takže jsem za to rád. Jsme spokojeni s postupem a těšíme se na dalšího soupeře,“ řekl Hejda v nahrávce pro média od plzeňského klubu. V roli kapitána nahradil kolegu ze stoperské dvojice Jakuba Brabce, jenž nově bude jedním z jeho zástupců.



V Jerevanu, kde se odveta hrála kvůli omezení letecké dopravy v Bělorusku, ve 12. minutě otevřel skóre Joel Kayamba a v 71. minutě přidal plzeňskou pojistku střídající Šimon Falta. V nastavení už jenom snížil Stanislav Bilenkij. Západočeši zopakovali výsledek z úvodního duelu a bez větších nervů postoupili.

„Pomohli jsme si rychlým gólem. Pak ne, že bychom zápas úplně kontrolovali, ale hráli jsme to, co jsme potřebovali. Hráli jsme na rychlé brejky a soupeře jsme kromě dvou standardek do ničeho nepustili. Takže spokojenost,“ konstatoval Hejda.

Plzni hlavně v úvodním poločase v arménské metropoli komplikoval situaci nečekaně silný vítr. „Nejvíc jsme se báli, aby tady nebylo dusno, což tady paradoxně vůbec nebylo. Počasí bylo úplně v pohodě. Vítr byl hodně nepříjemný, ale v první půli jsme to zvládli,“ uvedl bývalý hráč Sparty, Jablonce nebo Příbrami.

Viktoria v další fázi kvalifikace EKL narazí na velšský tým The New Saints, který ve 2. předkole deklasoval litevský Kauno Žalgiris 5:0 venku a 5:1 doma. Plzeň začne příští čtvrtek venku, odveta je na programu 12. srpna. „Těším se moc, samozřejmě jsme rádi za postup, to byl náš cíl. Teď se připravíme, co nejlépe budeme moct. Snad už přijde hodně lidí a bude to dobrý fotbal,“ prohlásil Hejda.