Jsme přesvědčení, že jsme silnější. Rozhodne ale přístup, říká plzeňský Bílek

Těšit může Bílka fakt, že stoper Lukáš Hejda už je zdravotně v pořádku. Znervózňovat by ho naopak mohla rok stará vzpomínka, kdy s Brestem ještě coby trenér Astany vypadl v předkole Ligy mistrů.

Z Plzně se stal v posledních týdnech lazaret, i jeden návrat však musí potěšit.

Jsem rád, že Hejda už bude k dispozici. Je to pro nás velmi důležitý hráč. Ale o těch zraněních je zbytečné přemýšlet. Soustředíme se na konkrétní zápas a na fotbalisty, které máme.

Vnímáte možnost, že by zápas mohl jít až do prodloužení? Vzhledem k novým pravidlům UEFA je tato varianta pravděpodobnější než dřív.

Je pravda, že se tomu chceme vyhnout. Věřím, že utkání zvládneme už v devadesáti minutách. Jsme ale připravení i na variantu s prodloužením a penaltami, máme střelce s dobrými nervy.

V prvním utkání jste Brest přemohli, jenže nakonec pouze o gól. Čím vás Bělorusové překvapili?

My jsme věděli, že mají velmi rychlý přechod dopředu, což se potvrdilo. Ve druhé půli už jsme je nedoráželi tak zodpovědně, čehož využili a byli nebezpeční. Musíme být kompaktní, neotevírat prostory.

Berete to tak, že jste favorité?

Věřím tomu, jsme o tom přesvědčení, že náš tým je silnější. Rozhoduje ale momentální forma a jak se k tomu přistoupí. Věřím, že úspěšnější budeme my. Naším cílem je skupina, to nám velí utkání zvládnout a vyhrát.

Hrát se bude v arménském Jerevanu. Je to pro vás výhoda, že Brest nemůže využít vlastní stadion?

Je to takové nezvyklé. Odletěli jsme do Arménie, cesta byla daleká a je tu velké teplo. V Brestu by bylo počasí jiné, ale tohle je realita. S podmínkami se budeme muset vyrovnat. Hrát se bude bez diváků, stadion je navíc takový tréninkový.

Ale v čase zápasu by v Jerevanu mělo být kolem pětadvaceti stupňů, hraje se až od osmi večer tamního času.

Počasí tu bylo pár dní zpátky hodně teplé. Pokud předpověď vyjde, tak pětadvacet stupňů je úplně v pohodě.

Dá se vůbec spekulovat o tom, že byste hráli na remízu?

Na remízu určitě hrát nebudeme. Vyhráli jsme 2:1, což je naše výhoda, ale nemůžeme se soustředit jen na defenzivu. Budeme chtít být nebezpeční, chodit daleko víc do zakončení než v prvním zápase.

Už víte, jakou sestavu do odvety nasadíte?

Hejdu využít můžeme, ale dva týdny teď nehrál. Uvidíme, jak bude vypadat. Ještě nejsem úplně rozhodnutý, v jakém složení nastoupíme.