TNS připomínají Brest. Pozor na jejich standardky, varuje plzeňský Bílek

Není úplně jednoduché vyhrát v předkolech dvakrát s pěti góly. Po zisku balonu chodí hned do brejků a mají dobré standardní situace. Právě na ty si musíme dávat velký pozor. Ve středu pole pak mají šikovné hráče, kteří umí jeden na jednoho.

Koho konkrétně si musíte pohlídat především?

V ofenzivě mají vesměs silné a běhavé hráče. Třeba hrotového útočníka (Daniela Daviese), který není tak velký, zato je silný a odvede penzum práce. Jejich fotbalisté ve středu pole nepřemýšlí o tom, jestli ztratí míč. A pokud ho ztratí, tak se ho okamžitě snaží získat zpátky. Není to o jednom hráči, tým je vyrovnaný. Vzadu je velký střední obránce (Ryan Astles), ten hraje dobře nejen hlavou, ale je poměrně slušný i fotbalově.

V čem jsou TNS jiní oproti Dynamu Brest, které jste vyřadili v minulém předkole?

Ty týmy jsou vlastně trošku podobné. I Brest hrál zezadu na rychlé protiútoky a hlavně doma nám ukázal ve druhém poločase svoji sílu. To samé čekám i od dalšího soupeře. Proti Žalgirisu hráli ale hodně vysoko, v tom tedy možná bude podstatný rozdíl, že nás budou napadat už při rozehrávce.

Odletěl s vámi i Pavel Bucha. Je už připravený do hry?

Uvidíme, jak bude vypadat. Varianta, že by nastoupil, tu je. Myslím, že kluci si vedou poměrně slušné, i když to není jednoduché. Modou (N’Diaye) kopal druhou ligu za Táborsko, ale defenzivně to zvládá. Směrem dopředu by ještě mohl být lepší. Káčer byl proti Bohemce výborný, Šulc je zase směrem dopředu velice platný svým pohybem.

O víkendu jste si ve druhé půli právě proti Bohemians vyzkoušeli rozestavení se dvěma útočníky. Sáhnete k němu i tentokrát?

Varianta to je, do začátku zápasu takhle však nepůjdeme. Ale na Bohemce jsme viděli, že to je možnost. Nebylo to o nakopávání, hroťáci dobře přidrželi balon.

Jak je na tom Jean-David Beauguel, který měl svalové problémy?

Je zdravý, ale Chorý odvedl posledně proti Bohemians velmi dobrý výkon. Ještě nejsem rozhodnutý, kdo nastoupí.

Čeká vás zápas na moderním Cardiff City Stadium. To musí být oproti nevzhlednému jerevanskému hřišti, kde jste hráli proti Brestu, příjemná změna...

Vždy je příjemnější hrát na hezkém stadionu. Nelze ale očekávat velkou návštěvu, prý má přijít asi tisíc lidí.