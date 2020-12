Sedmnáctiletý Vitík po Milánu: Obstál jsem, ale úplně spokojený nejsem

Letenští sice v závěrečném utkání skupiny H slavnému italskému týmu podlehli 0:1, Vitík však herně nezklamal.

„Jsem rád, že jsem si mohl zahrát, v sezoně jsem se nikdy necítil lépe než v tomhle zápase. Myslím si, že jsem obstál, ale úplně spokojený nejsem, protože jsem tam měl věci, které jsem měl řešit jinak,“ řekl Vitík po premiéře v základní sestavě Sparty.

viťas☠️ @vitik_martin Děkuju všem za podporu❤️mrzí mě výsledek,ale bojovali jsme až dokonce oblíbit odpovědět

Atmosféru Evropské ligy nasával po celou dobu, ve všech předchozích utkáních seděl na lavičce. V tom prvním s Lille dokonce naskočil na závěrečné sekundy.



Což je ovšem nic v porovnání s plnou porcí minut proti AC Milán.

Vitík si čtvrteční utkání vychutnal, v 67. minutě byl dokonce blízko vyrovnání, před odkrytou brankou však těsně nedoskočil na centr Davida Moberga Karlssona. Ale byl k sobě i sebekritický.

„Byly tam chyby v rozehrávce, o kterých vím a do budoucna se je budu snažit odstranit,“ prohlásil pro klubový web.

„Ze zápasu budu ale asi nejradši vzpomínat na situaci z jeho konce, kdy jsem ubránil jeden na jednoho Leaa a obral jsem ho o míč,“ podotkl jeden ze tří stoperů Sparty v zápase.



Mrzelo ho, že i když Sparta od 77. minuty dohrávala bez obránce Dominika Plechatého, byla hned dvakrát blízko vyrovnání, ale šance neproměnila.

„Do utkání jsme šli s tím, že se nemáme čeho bát, což bylo vidět i na konci, kdy jsme mohli vyrovnat. Měli jsme dvě šance, neproměnili jsme je, měla tam být penalta, ale rozhodčí ji nepískl. I v deseti jsme na ně měli,“ uvedl Vitík.

Radost měl také z toho, že mohl sledovat některé hvězdy světového fotbalu na vlastní oči.

„Zápasy s AC Milán a Lille, to bylo jako skupina Ligy mistrů. Co předváděli někteří hráči s balonem, to bylo fakt neskutečné, je to pro nás velká škola do budoucna,“ dodal mladý stoper.