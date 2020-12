Horečky, necítil jsem se dobře, říká Sáček o covidu. Přišel o unikátní sérii

Teď už je fit, na hřiště se vrací čtvrtečním pohárovým soubojem proti slavnému AC Milán.

V minulém ročníku nastoupil ke všem pětatřiceti ligovým zápasům, v nové sezoně do listopadu v sestavě rovněž nechyběl.

Až poslední měsíc byl čtyřiadvacetiletý pravý obránce či střední záložník Michal Sáček bez fotbalu. Přišel o tři ligové a jeden pohárový duel.

„Jsem zase připravený. Konečně zase po třech týdnech v pořádku,“ poznamenal.

Jak složité to pro vás bylo?

Neměl jsem jednoduchý průběh, necítil jsem se dobře, měl jsem horečky. První dny byly nejtěžší. Pak se to zlepšilo, ale výsledky jsem měl pořád pozitivní. Musel jsem být doma.

Návrat do tréninky byl pak jaký?

První tréninky byly nepříjemné, špatně se mi dýchalo a chvíli trvalo, než jsem se do toho zase dostal.

Přišel jste o svou sérii, během níž jste nechyběl ve dvaačtyřiceti prvoligových zápasech a třech duelech Evropské ligy.

To zamrzí, ale bylo jasné, že to někdy přijde. Naštěstí jsem nebyl mimo dlouho, zranění se mi vyhýbají. Snad to bude v pohodě.

Sparta vs AC Milán čtvrtek 21.00, rozhodčí Siebert (Německo) Pravděpodobné sestavy, Sparta: Nita - Plechatý, Krejčí, Hancko - Vindheim, Souček, Karabec, Pavelka, Polidar - Minčev, Plavšič.

AC Milán: Gigi Donnarumma - Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge - Rebič.

Nedělní derby proti Slavii jste sledoval z tribuny. Jak vám bylo? Neprojeví se na mužstvu proti Milánu špatný výkon a vysoká porážka?



Pomalinku to derby doznívá, ale snažíme se soustředit už jen na Milán. Je to pro nás poslední zápas v Evropě, takže se chceme loučit dobrým výkonem a něco uhrát.

Mrzí vás, že proti vám nenastoupí legendární útočník Ibrahimovic, který kvůli zranění do Prahy nepřicestoval?

Je to škoda, Zlatan je tahák pro všechny. Pro nás se nic nemění, mají tam hráče, kteří ho nahradí. Už delší dobu hrají bez něj a pořád se jim daří. Na každém postu mají kvalitního hráče. Ale ať nastoupí kdokoli, my se připravujeme na Milán jako na mužstvo a ne na jednotlivce.