Když obraně šéfuje školák. Čapne sedmnáctiletý stoper ve Spartě šanci?

„Jsem strašně rád, že mi trenér dal důvěru v takovou chvíli. Hodit mě do takového zápasu... Do budoucna mi to hodně pomůže,“ vyprávěl Vitík po zápase proti Baníku v televizním rozhovoru, který zvládl naprosto suverénně.

Stejně jako předtím devadesát minut na hřišti. Jeho jistý výkon z jinak nezáživného utkání, které skončilo bez branek, výrazně vyčníval, což příjemně překvapilo.

Nejmladší a nejstarší hráči v lize v sezoně Tři teenageři Mikuláš Kubný (Opava, narozen 12. září 2004)

Rekordmanovi ročníku přihrála šanci koronavirová kalamita. Proti Liberci dostal dva góly, ale určitě nezklamal.

Lukáš Mašek (Mladá Boleslav, 8. května 2004)

Velký talent. Pálí v dorostenecké lize, takže už dostal třikrát příležitost i mezi dospělými. A starty by měly přibývat.

Adam Karabec (Sparta, 2. července 2003)

Mezi ostatními je za mazáka. Za Spartu už nasbíral přes dvacet startů a vyčnívá. Tři veteráni Pavel Zavadil (Opava, 30. dubna 1978)

Klobouk dolů, že vydržel hrát ligu až do dvaačtyřiceti. V zimě kariéru ukončil, v Opavě ale zůstal jako sportovní manažer.

Jaroslav Drobný (České Budějovice, 18. října 1979)

Před více než dvaceti lety chytal na olympiádě v Sydney a fotbal ho baví pořád. V brance chce vydržet aspoň do léta.

Josef Jindřišek (Bohemians, 14. února 1981)

Za Bohemians válí dvanáct let. Jaro začal jako náhradník, ale pořád je důležitý. Poznámka: Ve výběru je určující věk, v jakém hráči nastoupili do ligového zápasu, ne datum narození. Zdroj: transfermarkt.de

„Martin udělal za poslední rok hlavně obrovský osobnostní progres,“ vyzdvihuje David Holoubek, trenér, který Vitíka poznal už ve Spartě a teď ho vede v reprezentační osmnáctce. „Dřív, když se mu v zápase něco nepovedlo, hodně si to bral a hodně o tom přemýšlel. Limitovalo ho to. Ale postupem času obrovsky vyspěl, stal se z něj mentálně silný hráč i člověk. Má zdravý charakter, sebevědomí, ale zároveň pokoru - čili ideálně nastavenou hlavu pro vrcholový fotbal.“

Přesně takové typy Sparta, která už skoro sedm let čeká na titul, na hřišti potřebuje. V první řadě je hledá mezi zkušenými, ale v posledních dvou sezonách změnila kurz a nebojí se pouštět do ligové vřavy klučíky, kteří na tréninky jezdí tramvají a vyhlížejí maturitu.

Nejdřív Adam Hložek.

Pak Adam Karabec.

Teď na základní sestavu může zaútočit Vitík, kudrnatý hubeňour, který narostl do 192 centimetrů.

Kdyby se mezi vyvolenými udržel, byla by to událost: na hranici dospělosti kopat za Spartu? A ještě na citlivé pozici stopera, kde jsou všechny chyby vidět mnohem víc než na ofenzivních postech?

Málokomu se to povedlo.

Někdejší talent Martin Klein naskočil do čtyř zápasů jako sedmnáctiletý, ale pravidelně nastupoval v tak nízkém věku snad jen Jiří Novotný, pozdější sparťanský kapitán.

Ani u Vitíka se nedá očekávat, že už do středu obrany konkurenty nepustí. Ovšem na rozdíl od předchůdců mu nahrává doba: Spartu trápí mimořádná marodka, prostor navíc otevírá i neustálá hrozba šíření koronaviru.

Nevyzpytatelný vir straší celý svět, ale fotbalovým talentům vlastně přihrává velkou šanci.

„Když vám v jednu chvíli vypadne třeba deset hráčů z áčka, logicky taháte ty nejtalentovanější z mládeže,“ přemítá Holoubek. „V době korony se mladým klukům otevírá prostor.“

A na statistikách je to znát.

V minulé sezoně, kterou covid také ovlivnil, okusilo ligu jedenáct nezletilých.

Aktuální ročník ještě není ani v polovině a do akce se už dostalo třináct hráčů mladších osmnácti let.

To dřív zdaleka nebývalo pravidlem: v předminulé sezoně dostali šanci čtyři, rok předtím jen tři.

Koronavirus situaci změnil, proto se Vitík dokonce ani nevejde mezi desítku nejmladších hráčů sezony. V ní naopak najdete hned čtyři hráče poslední Opavy včetně brankáře Kubného, který před Vánocemi naskočil mezi dospěláky jen tři měsíce po šestnáctinách.

„Koronavirus tím hodně míchá, ale zároveň cítím tlak od majitelů, aby se mladí kluci do áčka posouvali a byla vidět práce u mládeže,“ myslí si Holoubek. „Je sice trochu skrytá, ale obrovsky důležitá. Ať si říká kdo chce co chce, v Česku máme šikovné trenéry mládeže, kteří umějí kluky na ligu připravit. Je dobře, že to začíná být víc vidět.“

Vitík je nejčerstvějším příkladem. První příležitost dostal už v prosinci v Evropské lize proti AC Milán, druhou o víkendu v Ostravě. V obou případech obstál a přesvědčil, že se s ním musí počítat.

„Až se uzdraví, zřejmě zas dostanou přednost zkušenější stopeři,“ předpokládá Holoubek. „Nečekám, že Martin zůstane v základní sestavě do konce sezony. Ale má velkou šanci ukázat, co umí, a zasvítit. Už jen to mi dělá radost.“