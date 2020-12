Trenér Kotal: Bylo to test a někteří hráči si řekli i o šanci do ligy

Sparta ve svém závěrečném vystoupení v Evropské lize ukázala spoustu mladých hráčů, někteří z nich se předvedli velmi dobře.

„Ale zase bych po jednom utkání nedělal závěry,“ zdůraznil Kotal.

Kdo zaujal nejvíc?

Máme mladé kluky, to je v pořádku. Polidar, Souček, Vitík a další. Je jen otázkou času, než získají víc zkušeností pro ligu a prosadí se víc.

Základní sestava měla věkový průměr 21,6 roku, byli v ní sedmnáctiletí dorostenci a spousta hráčů kolem dvaceti let. Jak dlouho jste takový krok zvažoval?

Měli jsme informace, že AC Milán tady bude šetřit klíčové hráče, tak jsme si řekli, že to pojmeme podobně. Kdybychom ještě měli šanci na postup, asi bychom uvažovali jinak. Vzali jsme to jako test a někteří hráči si řekli i o šanci do ligy.

Takže někdo z nich se objeví od začátku v nedělním utkání na Slovácku?

Určitě, pokud budou zdravotně v pořádku. Minimálně o dvou jsem přesvědčený, že se do základní sestavy dostanou.

Celý zápas zvládl sedmnáctiletý stoper Vitík, který dosud za áčko odehrál jen minutu. Jak se vám líbil?

Výkony hráčů hodnotím komplexně. Chybělo mi tam větší zapojení do postupného útoku. Je víc konstruktivní než Plechatý, který dvakrát třikrát dobře vyvezl míč středem, ale pak z toho nebylo žádné zakončení.

Pravý wingback Wiesner hrál na vrcholové úrovni naposled v červenci 2019. Lze s ním dál počítat?

Jeho výhodou je, že je rychlostním typem hráče. Pokud bude zdravotně v pořádku, dá se s ním pracovat. Bohužel, našim mladým hráčům chybí větší zápasové vytížení, protože soutěž béčka je přerušená. Proti Milánu šli hrát bez herních zkušeností. Jsem rád, jak to nakonec zvládli, výkon byl celkem dobrý.

Větší porci minut poprvé dostal i devatenáctiletý bulharský útočník Minčev. Řekl si o další?

Když přišel, měl problém s kondicí. Byl zraněný, měl covid a pak odjel za reprezentací. Platí to samé, nemůže se rozehrát v béčku. Navíc Juliš s Karlssonem nám hráli dobře, proto tolik nenastupoval. Potřebuje získat zápasové zkušenosti, má problémy s přepínám do obranné fáze.



Byla možnost ukázat i třetího brankáře Holce. Proč nechytal?

Je to podobný případ, nehraje béčko a on nechytá. Po konzultaci s trenéry brankářů točíme Nitu a Heču.

Po nedělní porážce v derby se Slavií jste si stěžoval, že mužstvo hrálo příliš pomalu. Bylo to proti AC Milán lepší?

Pořád mi chybí rychlejší přípravná kombinace. Ta slouží k tomu, abyste dostali hráče mezi soupeřovu zálohu a obranu, a pak mohla přijít finální přihrávka. Milán byl nepříjemný soupeř, naši hráči měli respekt. Někdy se to dalo řešit líp konstruktivně. Začali jsme na jedné straně a chtěli se tam prosadit přes větší počet hráčů soupeře, místo toho abychom hru trpělivě otočili. Evropská liga byla pro náš tým velkou zkušenost a ukázala nám, že máme na čem pracovat.

Ze šesti zápasů jste získali šest bodů, dvakrát jste porazili Celtic, s Lille a Milánem jste obě utkání prohráli. Čekal jste od týmu víc?

Jsem realista, v současné době AC Milán i Lille byly nad naše síly. Jsem rád, jak jsme se dvakrát vypořádali s Celtikem. V Lille jsme první poločas velmi dobře zvládli obrannou fázi. Ta útočná je proti takovým týmům problém, je těžké se prosadit. Uděláme všechno pro to, abychom pohár hráli i příští rok.

V ligové tabulce ztrácíte na Slavii pět bodů, do konce podzimu zbývají čtyři kola. Co se ještě stane?

Proti Milánu jsme ušetřili zkušené hráče Pavelku, Čelůstku a Dočkala, což je pro nás do zbytku podzimu výhoda. Chceme z těch čtyř zápasů získat co nejvíc bodů.